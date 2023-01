– Akkor 27 feladatból álló listát állítottam össze, amit alkalomról alkalomra egyre több gyermek és olykor felnőtt is teljesített. A legnépszerűbb ebből a kihíváslistából talán az éjszakai csillagnézés, a piknik, a piacozás volt. A gyerekek kívánságának eleget téve ősszel is folytattam az ötletelést, a kihívások sorát, de a nyári tapasztalatokra építve már a felnőtteket is bevontam, vártam a feladatok teljesítésébe – emlékezett vissza a sikeres kezdeményezésére.

Ekkor már nemcsak a településen belül voltak feladatokat, hanem Kisdombegyházra is átkerékpároztak, ahol Magyar Zsolt polgármester paprikáskrumplival várta a kirándulókat. Az őszi feladatokat legtöbbet teljesítők ajándékcsomagban részesültek, a gyermekek közül Toma Máté, a felnőttek közül Zámbori Ilcsi lett a díjazott.