A Tappe Kft. november közepén megkezdte az ügyeleti feladatok ellátását harminc szakemberrel – ismertette Csóti János részlegvezető. Hozzátette, az elmúlt időszakban néhány csúszásmentesítési feladatot hajtottak végre, főleg hidakon és felüljárókon, jelenleg a készenlétre helyezik a hangsúlyt.

Elmondta: ebben a szezonban is a korábban bevált technikával végzik a munkát, ha szükséges. Tolólappal és sószóróval felszerelt tehergépjárművek, rakodógépek, emelő- és szállítógépek, valamint kistraktorok várnak bevetésre az Almáskerti Ipari Parkban lévő telephelyen. Az utak téli karbantartására 15 járművet mozgósítottak, de a sort szükséges esetén további célgépekkel kiegészítik.

Csóti János részlegvezető hangsúlyozta, hogy továbbra is elsőbbséget élveznek a munka során a főbb közlekedési útvonalak. A fejlesztések miatt pedig most is bővült a kezelésben lévő területek száma: példaként említette az Építők útját, a Pósteleki út egy részét, de a kerékpárutaknál is volt változás, ilyen a Ligeti sori vagy a Szarvasi utat és a Mokry utcát összekötő szakasz. A mostani szezonban több mint 800 ezer négyzetméterért felelnek.

Ismertette, hogy a feladatokra előzetesen 130 tonna útszóró sót, 80 köbméter homokot, egy tonna fűrészport és több tonna környezetbarát csúszásgátlót készítettek elő. Abban, hogy mikor kezdik meg a munkát, nincs változás, a szabály ugyanaz, mint eddig is: függ az időjárási viszonyoktól, de havat csak akkor takarítanak, ha a lehullott mennyiség eléri, túllépi az öt centimétert.

A városi utak, bicikliutak téli üzemeltetése a békéscsabai közgyűlés nemrég tartott ülésén is napirendre került. A vállalkozó ugyanis javasolta, hogy módosítsák az önkormányzattal kötött meglévő szerződését, mivel jelentősen emelkedtek az árak az elmúlt időszakban. Azért, hogy a díjak fedezhessék a tényleges költségeit, az önkormányzat által javasolt növelésnél is többet kért.

Szarvas Péter polgármester nemrég sajtótájékoztatón elmondta, hogy a grémium határozata alapján egyeztetnek, tárgyalnak majd vállalkozóval a térítési díjak emelésének mértékéről. Felhozta, hogy az útszóró só több mint 60 százalékkal, az üzemanyag pedig szintén 50-60 százalékkal drágult az elmúlt időszakban.