Az ökumenikus imahét világmozgalom, és minden évben január harmadik hetében rendezik meg, hirdetve a keresztény egyházak és hívek egységét. Az idei témát az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja választotta és dolgozta ki a Biblia Ószövetség részében, Ézsaiás könyvében olvasható tanítás nyomán, amely így szól: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.”

Amint más európai országokban, úgy hazánkban, és ezen belül Békés vármegyében is nyolc este során gyűlnek össze egy-egy település keresztény hívei, felekezettől függetlenül, imádkozva, hogy növekedjenek egységben, a szeretetben és a közösségben, az igehirdetések gondolatai által erősödjenek hitükben.

A békéscsabai imaheti alkalmak 17 órakor kezdődnek. Január 15-én, vasárnap a belvárosi római katolikus templom, hétfőn a református templom, kedden az evangélikus kistemplom, szerdán az ortodox templom, csütörtökön a református templom, pénteken a jaminai római katolikus templom, szombaton a baptista imaház, míg a január 22-i, vasárnapi záró alkalmon a jaminai evangélikus templom lesz a rendezvény helyszíne.

Minden helyszínen más gyülekezet lelkészeként szolgálók igehirdetése lesz hallható a kijelölt napi igeszakaszok alapján, a liturgiában több lelkész működik közre. Kiemelkedőnek ígérkezik a keddi alkalom, amikorra történelmi nagyegyházak – római katolikus, evangélikus, református – püspökei jelenléte és közös szolgálata várható.

Hírportálunknak Takács Zoltán békéscsabai baptista lelkipásztor arról beszélt, hogy míg 2021-ben a koronavírus-járványhelyzet miatt elmaradt az ökumenikus imahét, tavaly csökkentett rendezvényszámmal rendezték meg, idén már a szokott nyolcestés rendben sikerül megtartani és járványügyi korlátozások nem lesznek.

Hozzátette: az imaheti istentiszteletek a közös csendes és a hangos imádság alkalmai, és külön öröm, hogy az egyetemesség jegyében, a felekezeti határokat és elválasztó egyediségeket félretéve ilyenkor együtt tudnak fohászkodni a békéscsabai keresztények. Vannak, akik minden egyes este részt vesznek ezeken, mások alkalomszerűen, ahogyan a munkájuk vagy más elfoglaltságuk engedi, de mindenképpen megélve a testvériség és szeretet egységét, melyet szerencsés lenne az év további napjaira is továbbvinni.

A közös fohászkodásoknak ereje van /Fotó: Szegfű Katalin/

Marti Miklós békéscsabai református lelkipásztor úgy vélte: annak, hogy bár nem vagyunk egyformák és vannak tanításbeli különbözőségeink, mégis Krisztus nevében együtt tudunk imádkozni, Isten elé leborulni, egy nagy közösséget alkotva, ennek a külvilág, a nem keresztények felé is üzenete van. Az imahét a keresztények egységét szolgálja, egyben hirdeti mindenkinek.

Péterné Benedek Ágnes egyike a Békéscsabán szolgáló protestáns lelkésznőknek. Az evangélikus lelkésznő lapunknak arról beszélt, hogy az ökumenikus imahét arra is remek alkalom, hogy női lelkészek olyan keresztény közösségben is szószékre álljanak és igét hirdessenek, amelyeknél ez nem gyakorlat. Nagy öröm megélnie, hogy ezt is nyitottan, befogadóan élik meg a csabai keresztények, ez is a közeledés egyik jele.

Hozzátette: a békési megyeszékhely sajátossága, hogy az imahét alkalmaira nem alkotnak egységes liturgiát, hanem minden templomban az ott megszokott istentiszteleti rendje szerint történik az istentisztelet, és ez úgyszintén a másik felekezet hitgyakorlata megismerésének lehetőségét, egyben tiszteletben tartását jelenti.

Az ökumenikus imahét az egy településen élő keresztény testvérek szeretetteljes megismerésének és egymás teljes elfogadásának a rendezvénysorozata. A krisztusi alapon egységben álló közösségnek és a közösen elmondott fohászkodásoknak pedig ereje van

– mondta Péterné Benedek Ágnes.