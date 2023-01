Ribárszki Péter, a város polgármestere beszédében kiemelte, a becslések szerint a mozgósított 200 ezer emberből 142 ezer nem tért vissza. A gyászt akkoriban, sőt később a kommunizmus éveiben sem lehetett feldolgozni, hiszen a 2. magyar hadsereg pusztulása tabutémának számított.

Fotós: Für Henrik

– Méltó, fontos és mindenképpen szomorú kötelességünk emlékezni a Don-kanyarban elesett kondorosi honvédekre is – hangsúlyozta a polgármester. – Méltó, hiszen ma, Kondoroson sincs köztünk senki, akinek a családját valamilyen módon ne érintette volna a második világháború. Jó néhány kondorosi család elődei nyugszanak jelölt vagy jelöletlen sírokban a ma már csendes doni csatatereken. Fontos is emlékezni, hiszen a történelem kereke nem áll meg, sőt, ismétli is önmagát. Éppen ezért fejet hajtani éppúgy meg kell állnunk ezen emlékmű előtt, mint tanulni, okulni.

Ribárszki Péter kitért arra, mindkét 20. századi, immár modern fegyverekkel, tömegpusztító eszközökkel vívott háború hamar világméretűvé szélesedett, minden korábbi képzeletet felülmúló méretekre emelve a pusztítást. Mikor vége lett, mindenki – aki túlélte – fejcsóválva, kettétört lélekkel tért haza a frontról, és nem volt, aki még egyszer kapható lett volna egy újabb háborúra.