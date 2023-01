Békés polgármestere Facebook-posztjában kiemelte, a gyorsan változó gazdasági környezet mellett a városba érkező források is indokolták a munkamegbeszélést.

– Noha a tavalyi, eredményes évet teljes körű értékelés és egyeztetés keretében zártuk, az azóta eltelt időszakban is több fejlesztési és rezsitámogatást célzó forrást is kapott Békés. Polgármesterként kiemelt feladatnak tartom, hogy az egyes érintett területek vezetőivel, intézményeinkkel együttműködve összehangoljuk az igényeket, lehetőségeket – hangsúlyozta. Hozzátette, számos olyan terület is érintett, mely megkívánja a teljes városi infrastruktúra együttműködését. Kifejtette, a már elnyert forrásokon túl kiemelten fontos, hogy az egyes szereplők által beadott, illetve megvalósított pályázatok is egy egységes rendszerként jelenítsék meg azt a jövőképet, melyet választási programjában és eddigi munkájában is képvisel.