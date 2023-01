A dobozt a Békés Mérték Közösségi Ház hozta létre, melynek célja, hogy ne csak a hozzájuk ellátásba tartozó klienseknek, hanem a környéken élő rászorulóknak is segítsenek.

Fazekas Tamás, a békéscsabai ház vezető terápiás munkatársa elmondta, már több éve tart az együttműködésük a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, az ő segítségükkel mentik az ételt. Jelenleg egy szupermarkettel és egy pékséggel vannak kapcsolatban. A közösségi ház dolgozói rendszeresen feltöltik az ételdobozt élelmiszerrel, ezt pedig a rászorulók bármikor kivehetik belőle. A doboz különlegessége, hogy már a környéken élő emberek is tehetnek bele ételt. Fazekas Tamás ismertette, ez lehet tartós élelmiszer, hideg élelem, kenyér, de egy helyi idős bácsi például a saját ebédjének a felét szokta felajánlani. A dobozban egy felirattal kérnek mindenkit arra, hogy másnak is hagyjanak az ételből, ezt pedig szerencsére be is tartják az emberek.