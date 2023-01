A fiatalasszony több mint 25 éve dolgozik a segítő szakmában szociális szakemberként és családterapeutaként. Korábban az idősgondozás volt a szűkebb működési területe, egy idősotthont igazgatott, de harmadik éve a maga által alapított Új Jövő Alapítványon keresztül enyhe és középsúlyos mértékben mentálisan sérült fiataloknak segít.

Amint Tira Rozália a Beolnak elmesélte, pár éve egy egyesületi munkaerő-piaci projekt munkatársaként figyelt fel azoknak az értelmileg sérült fiataloknak a helyzetére, akiknél a felnőttkorba lépve a gyermekotthoni lakhatása és a nevelőszülőknél való ellátása megszűnik, a családjuk nem fogadja vissza őket vagy nincs is családjuk.

Így a lakhatásuk bizonytalanná válik, és a munkaerőpiacon is nehéz, csaknem lehetetlen megragadniuk. Ezen a kilátástalan helyzeten akartak segíteni, amikor családjával, gyermekével és párjával, Opauszki Róberttel létrehozták alapítványukat, amely támogatott lakhatást biztosít az értelmileg sérült fiataloknak a megyeszékhelyen.

Az Új Jövő Háza után megnyílt a Lehetőségek Háza is

Az első otthont, az Új Jövő Házat, amely 11 személy befogadására alkalmas, Mezőmegyeren, az Erdő soron nyitották meg 2020 februárjában. A ház hamar megtelt, így idén nyáron újabb hét személy otthonaként szolgáló otthont nyitottak meg az első kerületi Bánát utcában, ennek a Lehetőségek Háza nevet adták. Jelenleg tehát tizennyolc 18-49 éves fiatalról, közte több házaspárról gondoskodnak.

Egy-kétágyas szobákban biztosítják a lakhatást, amely az alapja annak, hogy tanulhassanak, fejlesztő foglalkoztatásban, vagy akkreditált foglalkoztatókban – jellemzően napi négyórás – munkát vállalhassanak a velük együttműködésben lévő szervezeteknél.

A 18 fiatal személyre szabott, képességeinek és életkorának megfelelő odafigyelést és gondoskodást kap, a cél a minél önállóbb életvitel kialakítása. Mindenki dolgozik vagy tanul.

Békéscsabán csak ők biztosítanak támogatott lakhatást. A létszám állandó, nincs üres ágyuk, és még továbbiakra is igény lenne, ezért az a tervük, hogy egy pályázat révén egy éven belül további három házat nyitnak, még összesen 24 fiatalnak. Szeretnék az ellátási palettát is bővíteni: támogató szolgálat, házi segítségnyújtás és nappali ellátás, fejlesztő vagy szociális rehabilitációs foglalkoztatás is szerepel a terveik között, de a végső cél az lenne, hogy lakhatást biztosítsanak és akit csak lehetséges, visszavezessenek a nyílt munkaerőpiacra, ilyen módon a társadalomba való visszailleszkedésüket előmozdítsák.

Az alapítvány vezetése jó kapcsolatot ápol a fiatalok gondnokaival, akik szintén támogatják és segítik őket a mindennapi ügyvitelben, fontos döntésekben.

Gondot fordítanak az új élményekre, amely a közösséget erősíti

A békéscsabai házban egy, míg a mezőmegyeriben két segítő van velük a hétköznapokon, segítve őket a mindennapi feladatokban, de hétvégenként egyedül vannak. Ez is a minél önállóbb életvitelre nevelés miatt van. Nagyon sokféle életút van az Új Jövő Ház és a Lehetőségek Háza lakói mögött, a legtöbb egészen drámai. Többen születésük óta intézményben éltek, állami gondoskodásban, gyermekotthonban, nevelőszülőnél, de néhányan lakásotthonokból kerülnek a támogatott lakhatásba.

Családi bántalmazás, elhanyagolás is előfordul, és sokféle olyan hátrány, melyet nehéz leküzdeni. Ebben nagy segítséget nyújt Tira Rozália és Opauszki Róbert, valamint a segítők, Csökmeiné Szabó Irén, Petrovszki Enikő és Rácz Zsoltné Gabi, akik nagy rutint szereztek a szociális segítőszakmákban. Az Új Jövő Alapítvány gondot fordít a közös élményekre, amely a közösséget erősíti. Eljárnak együtt kirándulni, pár hónapja például a szarvasi arborétumban fordultak meg, és lehetőségük volt a Balatonnál nyaralni közösen. Olyan módon élnek, mint egy nagy család.

Ilyen közösségépítő program volt karácsony előtt az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) által rendezett mikulásünnepség, valamint a telekgerendási Szent Anna Idősek Otthonában való vendégszereplés is, melynek során énekekkel és versmondással tették színesebbé és meghittebbé az ÉFOÉSZ tagok és idősek ünnepvárását. A műsorban nagy szerepet kapott Szukenyik Tamás, az a támogatott lakhatásban élő fiatalember, aki különös tehetséget mutat éneklésben, és kis szerencsével szép jövő állhat előtte.

Kiérdemelte az országgyűlési képviselő Esély-díját

Szemán József is egyfajta példakép: a 21 éves fiatalember érettségit szeretne tenni, aztán az informatika területén továbbtanulni. Terveket kreál a jövőre és keményen dolgozik a megvalósításért, a hátrányai leküzdéséért, ezek miatt érdemelte ki pár hete a Herczeg Tamás országgyűlési képviselő által létrehozott és felajánlott Esély-díjat. Érdemes megismerni István élettörténetét is: a 49 éves férfi Győr-Sopron megyében az interneten talált rá az Új Jövő Alapítványra, és vállalta, hogy több száz kilométer távolságból is eljön, Békéscsabán talál új otthonra.

Négy órában akkreditált foglalkoztatóban dolgozik a fémipari munkát, és jól megállja a helyét az életben. Ő is, akárcsak a többiek, akik a mezőmegyeri Új Jövő Házban élnek, örömmel veszi ki a részét az állatok gondozásából. A ház adta lehetőségeket kihasználva ugyanis egy kisebb farmot teremtettek: tartanak itt sertést, vietnámi malacot, kecskét, tyúkot, emut, pávát, valamint gyümölcsöskert és veteményes is van.

– Az állatokról való gondoskodás többcélú. Rendszerességre és felelősségtudatra neveli a fiatalokat, emellett az önmagunkról való gondoskodást és az önfenntartást is szolgája, hiszen a megtermelt növényeket és az állatok húsát hasznosítjuk az alapítvány házaiban – mondta el hírportálunknak Tira Rozália. A lakók nagyon szeretik az állatokat, a velük való foglalkozás érzelmileg is sokat ad nekik, egyfajta terápiaként funkcionál.