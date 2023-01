Az esküvőkiállítást Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója nyitotta meg pénteken délután. Elmondta, a karácsonyi ünnepek alkalmával bizonyára tavaly is sok lánynak megkérték a kezét, így az év eleje náluk egyet jelent az esküvői, lakodalmi hangolódással, készülődéssel.

A kiállítóktól származó információink szerint nem egy esetben egy-másfél évvel a nagy nap előtt célszerű a helyszínt lefoglalni, és néhány szolgáltatót felkeresni. Azért, hogy például a kiválasztott fotós, videós, ceremóniamester és zenekar szabad legyen az adott napon

– hangsúlyozta Hrabovszki György.

Több esküvőszervező kiemelte, az első lépés a dátum és helyszín meghatározása, ezt követően érdemes minél hamarabb időpontot egyeztetni a polgári és az esetleges templomi szertartásra. A menyasszonyi ruhát és öltönyt célszerű a nagy nap előtt bő fél évvel kiválasztani, hogy azok megvarrására és átalakítására elegendő idő legyen, továbbá ilyenkor érdemes megálmodni, megtervezni a dekorációt. A meghívókat is időben ki kell küldeni.

Nagyjából három hónappal a házasságkötés előtt gondoskodni kell a vendégek ajándékairól, a szülőköszöntőkről, az ültető- és menükártyákról, végül az utolsó hónapban az apró részletek finomítása miatt újra javasolt felvenni a kapcsolatot a szolgáltatókkal.

Természetesen az esküvő, lakodalom költségvetésének megtervezése is lényeges, hiszen ennek alapján tudnak a párok olyan vendéglátóst, cukrászt, virágost, dekorost, sminkest, fodrászt, fotóst, ceremóniamestert találni, aki elképzelésben és árban is tökéletes választás számukra.

A legtöbb esküvőt Békésben az elmúlt évek tapasztalatai szerint májustól június közepéig, illetve augusztus végétől október elejéig szervezik. A júliust a hőség, a szabadságok miatt inkább kerülik a házasulandók. A helyszíneknél kedveltnek számítanak a zöldövezetek, ezen belül is a tópartok, de vannak olyan párok is, akik szállodák éttermeit választják a násznép elszállásolására is gondolva. Egyre többen kérik a külső házasságkötést, mivel erre is lehetőség van.

Több fényképész hangsúlyozta, ahány pár, annyi igény az esküvői fotózásnál. Vannak, akik az aktuális trendek szerinti képekre vágynak, akadnak, akik a hagyományosakat részesítik előnyben, de előfordulnak olyan párok is, akik egyéni elképzelésekkel rendelkeznek.

Sokan csak a ceremónia pillanatainak megörökítését és néhány csoportkép elkészítését kérik, mások az esküvő és lakodalom végigfotózását rendelik meg. A házasulandók a külső helyszíneknél olyat keresnek, melyhez valamilyen kötődésük van, vagy egyszerűen csak csodás a környezet. Békésben kedvelt többek között a gyulai Almásy-kastély, a gyulai vár, Póstelek, a szabadkígyósi Wenckheim-kastély, a szarvasi liget és arborétum, illetve a csabai Széchenyi-liget.