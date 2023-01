– Jó visszhangja volt a fehér bot napja kapcsán megtartott rendezvényünknek, és a Bartók vegyeskar által a sorstársaknak adott adventi koncertnek is, ez erőt, lendületet ad. Több tag is érdeklődött a nagy sikerrel záruló Jónak lenni jó! akción gyűjtött adomány felől, de a közmédia jótékonysági programjának kedvezményezettje a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, tehát az összegyűjtött pénzből a megyei egyesületek közvetlenül nem részesülnek, a látássérültek az országos szövetség szolgáltatásait vehetik igénybe – hangsúlyozta Ádász István. Hozzátette, a nehézségek dacára vannak terveik az idei évre.

– A legnagyobb volumenű pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alaphoz nyújtottuk be, ha nyerünk, akkor nyáron többnapos kirándulást tehetünk Erdélybe.

– Emellett tervezzük a szokásos életmódtáborunkat is augusztusban, ősszel lesz a fehér bot napja, télen pedig megünnepeljük az adventet. Több egynapos kirándulást is beiktatunk év közben, készülünk a Fővárosi Nagycirkuszba is. Sajnos kevés a támogatónk, ezért szeretnénk adománygyűjtő akciókat hirdetni. Összekötve kellemest a hasznossal tandemkerékpározást, fehér botos közlekedést, egyéb szemléletformáló programokat tervezünk – sorolta az elnök.