Dr. Görgényi Ernő az előterjesztés tárgyalása során elmondta, hazánkban átszervezés alatt áll az alapellátási ügyeleti rendszer, amit törvény is szabályoz. Eszerint a települési önkormányzatok a törvényben meghatározott kivételekkel kötelesek az egészségügyi alapellátás biztosítására. A módosítás egyes ellátásokat, illetve egyes ellátásokhoz kapcsolódó részfeladatokat önkormányzati feladatkörből állami feladattá tesz. Az ügyeleti ellátás átalakítása a fokozatosság szem előtt tartásával valósul meg. Erre figyelemmel a feladatellátás állami mentőszolgálat általi átvételére a végső dátum 2024. február 29-e, ezt megelőzően pedig a fokozatos feladatelvállalás valósul meg. Ennek keretében az egészségügyért felelős miniszter 30 nappal előre közzéteszi, mely területek veszi át az állami mentőszolgálat az ügyeleti ellátást.

A javaslat rugalmas lehetőséget ad arra is, hogy amennyiben egy területet a mentőszolgálat már át tud venni és ott hatályos feladat-ellátási szerződés nincs, úgy azt korábban is megtehesse, ha erről az érintett önkormányzatokkal megállapodott. A képviselő-testületnek azt javasolták, hogy kezdeményezzenek egy ilyen megállapodást, mivel az ügyelet finanszírozása nagy terhet jelent az önkormányzatnak, hiszen az állami normatívával megegyező, évi 40 millió forintot kell hozzátenni annak biztosításához. A költségek pedig a jövőben várhatóan emelkedni fognak, az egészségügyben már bekövetkezett és a jövőben bekövetkező béremelések miatt az ügyeleti díjak is folyamatosan nőnek. Hozzátette, a városban, a megyei kórházban sürgősségi osztály is működik.