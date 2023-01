Mini bölcsőde épült Gádoroson, közel 90 millió forintból. Ha átadják, a két csoportba 7-7 gyermeket tud fogadnia az intézmény, öt új munkavállalónak biztosítva elhelyezkedést.

– Két fontos bejelentésem is van, jó hírekkel érkeztem. A rezsikompenzáció Gádoros esetében 16 millió 231 ezer forint. Ez az összeg 45 százaléka a várható, 2023-as évi rezsiáraknak. Az önkormányzatok egyébként májusban is számíthatnak újabb segítséget – jelentette be a politikus.

– A helyszínválasztás nem véletlen, a 2022-es évnek az utolsó, pályázati fejlesztést érintő ráemelését jelentjük be Gádoroson, az új mini bölcsőde falai között – folytatta Erdős Norbert.

– Ezt a projektet az önkormányzat 2023. január végén fejezi be, s reményeik szerint tavasszal kinyithatja kapuit a bölcsőde. A beruházás majd 90 millió forintból készült el, eredetileg 80 millió forint TOP-os forrást nyertek a gádorosiak. Ehhez most 2,8 millió forintos ráemeléssel hozzásegítünk a befejezéshez. A pályázati forrás része a 12 millió forintos eszközbeszerzés, valamint az önkormányzat is 6,5 millió forint önerővel járult hozzá a projekt sikeréhez, egy szolgálati lakás felújítását oldották meg a pénzből – összegezte a képviselő.