A Kodolányi János Egyetem intézetigazgatója, dr. Malatyinszki Szilárd elmondta, hogy a stratégiai együttműködési megállapodással elindul a közös munka. Kiemelte ugyanakkor, hogy a partnerségnek vannak előzményei is. Például a beiskolázáskor a turizmus-vendéglátás, gazdálkodás és menedzsment, emberi erőforrás szakokra hívták fel a középiskolások figyelmét, de volt egy mentorprogram is, hogy az oktatók a felvételivel kapcsolatban naprakész információkkal rendelkezzenek. Egy projekt pedig azt a célt tűzte ki, hogy megmutassák: a hátrányos helyzetű fiatalok számára ugyancsak cél lehet a diploma megszerzése.

Azt tapasztalták, hogy a művészeti képzésben, a kreatív ágazatban is vannak közös kapcsolódási lehetőségek, metszetek.

A jövőben megnézik, hogy mik azok a szakmai tartalmak a Szent-Györgyi Albert technikum technikusi képzése során, amelyek megfelelnek a Kodolányi János Egyetemnek is. Kidolgoznak egy programot, és így akár harminc vagy annál is több kreditet el tudnak majd fogadtatni a továbbtanuló, okleveles technikusi képzettséget szerző fiatalok. Emellett közös kiállításokra, közös pályázatokra készül a Békéscsabai Szakképzési Centrum és az egyetem.

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója elmondta: a szakképzési rendszer átalakítása során a törvényhozás és a szakma is felismerte azt, hogy az okleveles technikusi képzés során a közép- és a felsőoktatásnak együtt kell dolgoznia.

El is oszlatta azt a tévhitet, hogy a szakképzésből nem lehet továbbtanulni. Igenis lehet, sőt a technikusi képzés olyan előnyöket, privilégiumokat is jelenthet a diákoknak, amelyek máshol nem érhetők el. Akár krediteket is elfogadtathatnak a tanulók, és így hamarabb szerezhetnek később diplomát, rövidülhet a képzés ideje.

A speciális együttműködéssel egy olyan hidat lehet képezni, amelynek eredményeként a felsőoktatás beköltözik a középiskolába – hangsúlyozta.

Bizonyos kompetenciákat, a képzések egy-egy szeletét közösen dolgozzák ki, hogy mit és hogyan tanítsanak, azért, hogy azt a tudást aztán el lehessen fogadtatni a felsőoktatásban. Úgy véli, ez óriási lehetőség, mint ahogy az is, hogy ennek érdekében összekötik a középiskolákban és a felsőoktatásban dolgozó oktatókat. A partnerség emellett kiterjed más területekre is, közös fejlesztésekben, projektekben gondolkodnak.

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója rendkívül jó nevű intézménynek nevezte a Szent-Györgyit, amelynek tanulói rendszeresen szerepelnek szakmai versenyeken, Európa- és világbajnokságokon. Komoly előrelépésként értékelte, hogy elindulhat a fotószakon az okleveles technikusi képzés, és az, hogy a kreatív ágazat területén összekapcsolódik a BSZC és a Kodolányi János Egyetem.