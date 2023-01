Legtöbbször rövidzárlatra vezethetők vissza az esetek

A lapunknak nyilatkozó autószerelők elmondták: az, hogy miatt csaptak fel a lángok, sok mindentől függhet, és a válasz megadásához ismerni kellene a kocsi előéletét is. De alapvetően elektromos hibára, nagy áramfelvevő elemek – például a klímarendszer – rövidzárlatára vezethetők vissza az esetek. Megeshet, hogy a szivargyújtóba rossz eszközt, navigációt vagy ülésfűtést dugnak be. Ha a rövidzárlat miatt túlmelegedés keletkezik, elkezdhet vezeték is égni, és ha valahol nyílt láng alakul ki, 5-8 perc alatt teljesen kiég az autó. Ugyanis a kocsik belseje nagyrészt műanyag, kőolajszármazék.

A megítélésük szerint a legkisebb tűznél is totálkáros lesz a jármű. Hangsúlyozták, hogy azért nem gyakori jelenség, hogy kigyullad egy autó. Ha füstölésnél sikerül elcsípni az esetet, akkor segítség lehet egy kisebb, kocsiban tartott oltókészülék is.