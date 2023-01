– Vezetésünk ideje alatt komoly létszámnövekedést értünk el, ami szép eredmény. Több mint 340 tagunk van és ami örvendetes, egyre több a gyermek, a fiatal. Igaz, teszünk is érte, hogy felkeltsük a vízparti lehetőségek iránt a figyelmüket. Sikerélményeket kínálunk számukra, így sokkal könnyebb kimozdítani őket a számítógépek világából. S ha már róluk van szó, megemlíteném, hogy 2023-ban is szervezünk részükre gyermek horgászversenyt, horgász gyermeknapot és még a horgásztábor gondolata is felmerült – sorolta az elnök, aki azt is jó iránynak véli, hogy a betervezett egy helyett három horgászvizsgát szerveztek tavaly az érdeklődésre való tekintettel.