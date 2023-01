Az ékítményekkel is díszített ruha megálmodója a csorvási viseletkészítő, Hudák Mariann és e pompás, egyedi darab megalkotói a Hudák család. A szövőkúriában 2023 első napjától mozgalmasak a mindennapok.

„Új év, új tervek, új lehetőségek és a címerek is készülnek folyamatosan. Az alkotást folytatjuk. Egyre több gobelin hímzésű címer kerül fel az ország történelmi ékítményekkel díszített ruhájára” – számolt be közösségi oldalán Mariann. Egy kis videóval bemutatta, milyen gyönyörűen alakul a projekt. Körben, az uszályon (ami 6,4 méter hosszú, ezzel is utalva a 64 vármegyére) az ékítmények száma gyarapodik.

Sok munka van még hátra, de az öröm, az alkotás öröme inspirál mindenkit, aki ennek a részese.