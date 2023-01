Csaba első írásos emlékei az 1330-as évekből származnak, amikor Károly Róbert uralkodott. A terület akkor a váradi püspökséghez, a békési főesperességhez tartozott: a helyiek 1332-ben hat, 1337-ben pedig négy garas adót fizettek a pápának – kezdte dr. Halmágyi Miklós.

A levéltár munkatársa hozzátette: egy 1383-as oklevél szerint az Ábránffy (Ábrahámffy) család tagjai osztozkodtak a birtokon, de abban még kastélyt nem említettek. Egy Beatrix királyné korából származó, 1490-es dokumentumban – amelynek csak a másolata maradt meg –, viszont már szó esett kastélyról.

Dr. Halmágyi Miklós és Ugrai Gábor

Ugyanis azt egy hűtlenségi ügy, Czeczey Kis Máté hűtlensége miatt Dóczy Imrének adományozták. A hűtlenségi ügy abból adódhatott, hogy Mátyás király 1490-es halála után többen bejelentkeztek a trónra, például házasságon kívüli fia, Corvin János is. Czeczey Kis Máté Corvin Jánost támogatta, viszont Kinizsi Pál és Báthori István legyőzték Corvin János seregét, a csatában Czeczey Kis Máté is elesett. Az adományozásról, a birtok elkobzásáról egy 1491-es dokumentum szintén említést tesz, mint ahogy egy 1700-as évekbeli is, ugyanakkor abban nem Dóczy Imrét jelölték meg adományozottként.

Az 1300-as és az 1500-as évekből származó források szerint is Csaba földesurai az Ábránffy családból kerültek ki, hogy mi volt az 1400-as években, nem tudni, de a dokumentumok szerint az 1400-as évek végén állt kastély a területen. Csaba első magyar nyelvű írásos emléke 1521-ből származik, amikor Ábránffy Péter egy üzleti ügyről ejtett szót. Az ő fia volt István, az övé pedig Imre, akinek fontos szerepe lett a továbbiakban.

1526-ban a mohácsi csatában II. Lajos elesett, és két királyt is választottak: Habsburg Ferdinándot és Szapolyai Jánost. Amíg Gyula földesura, Branderburgi György előbbit, Csaba földesura, Ábránffy utóbbit támogatta. Egy 1529-es német nyelvű levél szerint a csabai kastély egyébként egy mérföldnyire volt a gyulai vártól, ez mai léptékkel számolva tizenvalahány kilométert jelent.

A csabai kastély pusztulásának történetéről is vannak dokumentumok. A gyulai várkapitány, Mágocsy Gáspár – aki Habsburg Ferdinándot támogatta – beszámolt egy összeesküvésről, amely szerint az idő közben elhunyt Szapolyai János fiát, Szapolyai János Zsigmondot segítő Ábránffy Imre törököket hozna, hogy ostrom alá vegye Gyulát.