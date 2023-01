Fekete László, a KIT makettklub alapítója, igazi lokálpatrióta. A vele készült beszélgetésből kiderül, hogy a diszkó fénykorában milyen helyekre jártak legszívesebben Békéscsabán az emberek, illetve hogyan változott meg mára ez a műfaj. A 68 éves lemezlovas évek óta rendszeresen nosztalgiadiszkókat tart, nagy sikerrel.

Elmondta azt is, hogyan lett cipzárjavító és gombbehúzó kisiparos Békéscsabán, és miként kerültek üzletébe a cipzárak mellé a harcjárművek, repülőgépek makettjei, elkészítésük kellékei.

Több mint 20 évig vezette a KIT makettklubot, és a békéscsabai, országos makettversenyt és -bemutatót is ő szervezte meg évről évre. Nem egyszer 300 makettet állítottak ki a Fegyveres Erők Klubjában (FEK) a helyiek mellett az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkező versenyzők. A makettes csúcstalálkozókra vadászpilótákat is meghívott előadást tartani, és jónéhányukkal repülő-húsdaráló segítségével készítette a kolbászt a csabai fesztiválon.

Fekete László szólt arról is, hogy lett Guinnness-rekorder egy patkolt tojás, mit jelent számára Békéscsaba, miért szeret itt élni, és mekkora üstben készíti a „szeles” gulyást.