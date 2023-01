Hosszas előkészítő munka, valamint a Táncsics Mihály Gimnázium és a Szegedi Tudományegyetem összefogásának az eredményeként a 2019/2020-as tanévtől bővült a képzési lehetőségek sora Orosházán. Elkezdődött az egyetem kihelyezett, államilag támogatott gépészmérnöki képzése.

Dr. Bíró István professzor, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának a dékánja érdeklődésünkre elmondta, mi minden történt az indulás óta és az eltelt évek alatt.

– Negyvennyolcan adták be a jelentkezésüket, tizennyolc jelentkezőt felvettünk, végül tizennégyen iratkoztak be. Heten vannak, akik most a képzési idő végeztével diplomáznak. Kedden ketten voltak szakdolgozat-védésen. Bagdi Lajosra, az orosházi Linamar dolgozójának kiváló szakdolgozatára külön felfigyeltünk. Nagyon látszik, benne van a munkafolyamatokban, a szakmában, jól ismeri a gyártás műszaki hátterét, gyakorlatát. Olyan levelező tagozatos, aki motivált, gyakorlott, családos, a cége is tervez vele, mérnökként alkalmazzák a folytatásban. A levelező tagozatos képzés egyik kiváló példajaként tekintünk személyére.

– Egyébként is kiváló a Linamarral a kapcsolatunk, kezdettől fogva részt vesznek a duális képzésben, amelynek eredményeként kiemelkedő gyakorlati készségekkel is rendelkező szakembereket nevelünk ki közösen. Ők biztosítják a vállalati hátteret, a projektmunkát, a gyakorlati feladatokat, s mi az akadémiai oldalt, az oktatást – folytatta a professzor.

A dékán elmondta, más cégekkel is azért dolgoznak, hogy az égető szakemberhiányra válaszokat, megoldást találjanak, a képzett fiatalokat helyben tartsák.