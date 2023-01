A Kitelepítés című regény bemutatóját a Bárka szerkesztősége, a Békéscsabai Jókai Színház, a Körös Irodalmi Társaság és a Munkácsy Mihály Múzeum együttesen hívta életre. Az eseményen elsőként Elek Tibor köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, Visky András könyvbemutatója több szempontból is rendhagyó. Részben a helyszín miatt, hiszen a csabai múzeum kiállításának köntösében ritkán tartanak ilyen rendezvényt, másrészt a regény története miatt, hiszen az véleménye szerint egy múzeumban, a történelmi környezetbe bátran elhelyezhető.

Az irodalomtörténész kifejtette, műfaját tekintve a Kitelepítést lehet említeni családregényként, szerelmes regényként, memoárként, illetve láger regényként is, ami a mű összetettségét mutatja.

Elek Tibor azzal a kérdéssel fordult Visky Andráshoz, hogy a könyvben valóságot, vagy fikciót olvashatunk-e, illetve azt kérte tőle kifejteni, hogy édesapját valójában miért tartóztatták le, és miért ítélték 22 év börtönre, a családját pedig miért telepítették ki a Duna-deltával határos Baragan sztyeppe egyik lágerébe. Ezekkel kezdődik ugyanis a történet.

Visky András elmondta, Nagyszalontán indul a történet, ahol a valóságban ő nem volt jelen, idősebb testvérei viszont átélték szüleikkel a kezdeteket. Édesapja ott volt református lelkész, és 1958 pünkösdjén tartóztatták le. A vádirat szerint egy földalatti államellenes tevékenység fejeként ítélték el. Ebben a perben 22-en szerepeltek, édesapja pedig pont ennyi év büntetést kapott, amihez vagyonelkobzás párosult. A szerzőtől megtudtuk, a vádlottak között két nő is volt, egyikük a keresztanyja. Folytatta, a vádiratban továbbá az is szerepelt, hogy

apját a közben már összeomlott Horthy-rendszer emberei dobták át a határon azért, hogy a korszak ügynökeként tevékenykedjen Romániában. Szülei ugyanis 1946-ban szöktek át Magyarországról a szomszédos országba.

A szerző visszaemlékezett, az első titkosszolgálati jelentés édesapjáról 1948 elején született meg, onnantól követték a tevékenységét, és egyre inkább szorult körülötte a hurok. Majd az 1956-os magyarországi események nagy pánikot szültek Romániában, hiszen politikus főszereplőit Snagovba deportálták. Tehát az ország szerepet vállalt abban, hogy a forradalmat hatékonyabban rendezzék le. 1958-ban pedig megindult egy nagy tisztogatás, amely a történészek szerint legkevesebb 40 000 személyt érintett. Családja is közöttük volt.

Édesapja elítélése után, egyéves korában édesanyját is kitelepítették vele és testvéreivel együtt a Duna-deltába.

Hozzátette, a faluban, ahol előtte éltek szerették és segítették a családját, ami nem tetszett a hatóságoknak. Közben anyjáról is készült egy büntetőjogi aktacsomó, tehát fontolgatták, hogy börtönbe zárják őt is. Ellenforradalmárnak tekintették, hét gyermekével együtt. Még őt, magát is, mindössze kétéves korában megbélyegezték ezzel a címmel. Így működött a diktatúra.