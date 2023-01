Korábban két alkalommal is járt a MAKETUSZ elnöke, Pénzes Erzsébet Békéscsabán, akivel közösen biciklivel bejárták a környéket, és beszélgettek is a lehetőségekről, együttműködési pontokat kerestek – emlékeztetett Opauszki Zoltán.

A Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke hozzátette, ezek között volt, hogy bringás vándortáborokat indítanának a térségben is, az ezzel kapcsolatos háttérmunka pedig elindult a turisztikai egyesület szervezésében, koordinálásával. Ők rakták össze a programot, egyeztettek a szolgáltatókkal és a szállásadókkal.

Kiemelte: hétfőn nyílt meg a jelentkezési lehetőség, és fél óra alatt mind a huszonöt, júniusi, júliusi és augusztusi turnus teljesen be is telt. Mivel turnusonként huszonöt fiatal – jellemzően felső tagozatos, középiskolás tanuló –, valamint kísérőik részvétele várható, mindez azt jelenti, hogy hatszáznál is többen fedezhetik fel nyáron a békési kastélyokat és tájat.

Ezzel felkerül Békés vármegye is a kerékpáros turizmus térképére – hangsúlyozta Opauszki Zoltán. A bringás vándortáborok egyik hozadéka, hogy forgalmat generál a térségben jelen lévő vendéglátóhelyeknek és a szállásadóknak, a másik pedig az, hogy ha jól érzik magukat, akkor majd a fiatalok a családtagjaikkal együtt visszatérnek a térségbe.

Az egyesület elnöke hozzáfűzte, szeretnék elérni, hogy a következő években is megszervezzék a békési kastélyokat felfedező bringás vándortábort, és hogy egész nyáron kerékpáros csoportokkal legyen tele a térség. Úgy véli, ha sikeresek lesznek a vándortáborok, akkor a következő lépés az lehet, hogy ezek rövidített változataként osztálykirándulásokat is szervezhetnének.

Ismertette: ez a kerékpártúra a legkönnyebbek közé tartozik, hiszen a hegyektől távol, „Lenn az alföld tengersík vidékin” kanyarog a Körösök mentén, várakat és kastélyokat érintve, élettel teli pusztákon, vízimadarak vad élőhelyén át kalandozva, Munkácsy Mihály, Petőfi Sándor és Erkel Ferenc nyomában, valamint a Wenckheim és az Almásy családok épített örökségeit felkeresve.

A diákok előre megtervezett és biztonságos útvonalakon kerékpározhatnak saját pedagógusaik kíséretében: ahol van, ott bicikliutakon, ahol nincs, ott pedig kis forgalmú utakon vagy kerékpározható földutakon, töltéseken. A csoportok egy hét alatt összesen 302 kilométert tesznek meg, és naponta váltanak táborhelyet. A táborok tudatosan zöld táborok, ahol nagy figyelmet fordítanak arra, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyomuk.