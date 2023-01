Kálmán Tibor, a város polgármestere közösségi oldalán kiemelte, az idei esztendőre tervezett fejlesztések egyfajta nyitányaként a város több pontján, így Újváros, Bánhida, Hatház utcáiban földmunkálatok kezdődtek az elmúlt hetekben. Ezek célja a szélessávú internethez szükséges optikai kábelrendszer telepítése. Az optikai hálózatot a településen szakaszosan, több lépcsőben adják át. A jelenleg is nagy hatékonysággal működő szélessávú hálózat a Key Telecom Kft. uniós pályázata által valósulhat meg 2023-ban. A már meglévő infrastruktúra folyamatos fejlesztése által az érintett területeken is elérhetővé válik a gyorsabb, terhelhetőbb internetszolgáltatás.

– Napjainkban, amikor mind a gazdasági, mind a kulturális élet jelentős hányada az online térben zajlik, elengedhetetlen, hogy a lakosság és a vállalkozások is akadálytalanul érhessék el a világhálót. Nagy öröm, hogy Békés ezen a téren is versenyképes. A mostani eredményeknek köszönhetően reményeink szerint a jövőben is meg tudunk majd felelni a korszerűség feltételeinek – hangsúlyozta.