Mint a portálon olvasható, az aláírt új egyezség szerint 393 millió forint illeti a megbízott cégeket, hogy megalkossák a Békéscsaba-Szeged 2×2 forgalmi sávos főúti összeköttetés tanulmánytervét. A feladat végrehajtására több mint 3 évet kapott a konzorcium. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. azt is kikötötte, hogy a meglévő 47-es számú főút minél hosszabb szakaszait is be kell venni a tervezésbe.