Nagyon régi vágyam volt, hogy a gyűjteményemben ott legyen a „Szent Grál”, a hazánkban és nemzetközi szinten is híres szentendrei Szankovits Tibor által készített bicska. Ez néhány héttel ezelőtt, tavaly decemberben valósulhatott meg – árulta el lapunknak Szabó Sándor.

Mint elmondta, Szankovits Tibor Pro Cultura díjas Népművészet Mestere címmel kitüntetett alkotó, aki fiával Szankovits Örs népi iparművésszel készíti a kakas védjeggyel díszített bicskákat.

– Ha az átlagbicskákat mondjunk a Trabantokkal vagy a Zsigulival azonosítjuk, akkor egy Szankovits-féle bicska a Ferrari, a Porsche vagy a Lamborghini – mesélte lapunknak Szabó Sándor, aki elárulta, saját gyűjteményének egy különleges darabját tette pénzzé, hogy megvehesse a nagyon vágyott remeket. Különlegesség, hogy Szankovits Tibor nem postáz az általa készített alkotásokból, nála mindenki megnézheti vásárlás előtt a kiválasztott darabot. Így történt ez Szabó Sándor esetében is, aki ma is meghökkenve mesélt arról, hogy a mester milyen szeretettel, kedvességgel fogadta, és pontosan tudott arról is, hogy a békési gyűjtő mennyire sokat tesz azért, hogy népszerűsítse a késeket, a bicskákat és azok készítőit.

– Számomra ez nagyon meghatározó – árulta el Szabó Sándor, aki kérdésünkre szólt arról, hogy létrehozott egy Facebook csoportot is, B. B. B. B., Barátok, Bökő, Bicska, Buli néven, amelynek már közel 1700 tagja van. A legfőbb cél, hogy veszekedések, viták nélkül lehessen beszélgetni erről a hobbiról. A „kések Ferrarija” egyébként személyre szólóan készült Szabó Sándornak, nyele hosszabb kicsit a szokásoknál, és pengéje is a megszokott két milliméter helyett három milliméter.

Mint azt korábban megírtuk, Sanyi gyűjteményének első darabja több mint öt évtized ezelőttről származik. Mint elárulta, hároméves volt, amikor az édesapját azzal várta haza, hogy mikor veszi meg neki a nagyon vágyott bicskát, amit végül meg is kapott, és ma is ott van a kollekciójában. Később is voltak mindig bicskái, majd az ötvenedik születésnapján a barátai, a horgászboltot üzemeltető Szekerczés Sándor „Szekivel” az élen meglepték egy szintén nagyon régen vágyott bicskával.

Onnantól kezdve pedig beindult a nagyüzem, a gyűjtemény szépen gyarapodott, gyarapodik, és egyedisége, hogy mindegyikhez tartozik egy-egy érdekes sztori, élmény vagy a barátság.