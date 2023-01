Vali 1986-ban került a Békés Megyei Hírlap jogelődjéhez, a Békés Megyei Népújsághoz, és nyugdíjba vonulásáig a lapnál dolgozott, meg sem fordult a fejében, hogy máshova menjen. Igazi oknyomozó riporter volt, utánajárt a kisemberek problémáinak, és akkor sem adta fel, ha napokat, sőt, heteket kellett mennie az adott témában.

Vonalban vagyunk! rovatunknál is ott ült a telefonnál, és fogadta az olvasók hívásait. Amikor az ő fotójával és nevével jelent meg az újságban az ügyeletes neve, özönlöttek a hívások.

Bíztak benne, szerették az emberek. Adtak neki témákat, de ő is mindig talált magának. Egyike volt azoknak a lapnál, akinek az írásait keresték, várták az olvasók, mert valóban róluk, nekik szóltak a cikkei. Érdekesen, közérthetően, beleéléssel és egyéni stílusban írt.

Könyve, a Leporolt riportok igazi bestseller lett, a szó nemes értelmében. Izgalmas és igaz történeteket tartalmaz. Vali bemutat benne emberi sorsokat, különleges helyzeteket. A közélet kevésbé látható dimenzióit is feltárja, úti beszámolókat is közread. Olyan bűneseteket is az olvasó elé tár, melyek megdöbbentették a megye lakosságát.

Bennünket azonban az döbbent meg és sújt le, hogy már nincs közöttünk, nem látjuk az utcán a kis hátizsákjával, nem megy túrázni, síelni az unokáival, akiket annyira szeretett.

Vali, nyugodj békében, legyen neked könnyű a föld!