Szaszák Ádám már ősidők óta tart sertést, és ma már a Csabai Kolbászfesztivál nemzetközi szárazkolbászversenyén győztes fia, Gergő készíti ezekből kistermelőként a kolbászt és az egyéb finomságokat, amiket értékesít is. Édesapja 4-5 éve kezdett foglalkozni – főként kíváncsiságból – a vietnámi sertéssel. Érdekes, amiket mondott róla, és bizonyára, a mangalicához hasonlóan, egyre jobban terjed majd a tenyésztése Békésben is.

– Ami a csüngőhasúnak még a mangalicával szemben is előnye, az a szaporasága és a szerényebb igénye – hangsúlyozta Szaszák Ádám. – Mindent megeszik a maradék zöldségtől a krumpliig, a szénáig. Amikor Gergő eteti őket, mindig mondja: „Apa, ezek mindig ennének, ha lehetne.” Túletetni azonban veszélyes ezeket a jószágokat, mert csüngő hasuk így is súrolja földet kifejlett állapotukban, ha pedig többet ennének, már mozogni sem tudnának. Szaporaságukat mutatja, hogy Ádáméknál legutóbb is tízet fialt a koca.

Ami különösen érdekes, az a „szobabatisztaságuk”. Az ólban kialakítanak maguknak egy sarkot, ahol fekszenek, és egy másikat, ahova piszkítanak. Az anya nagyon védi, óvja a kicsinyeit, amik azonban már születésük után két nappal hadakoznak egymással. Színük jellemzően fekete vagy fekete-fehér tarka, és például a feketék lába fehér, olyan, mintha fehér zoknit húztak volna.

Szaszák Ádám kiemelte, a vietnámi sertések 70-90 kilogrammosan vágásérettek, általában egyéves korukban dolgozzák fel őket. A zsírjuk, szalonnájuk igazi kincs, főként a mai árak mellett. Nemrégiben még 400 forintért sem nagyon tudták eladni a sült zsír kilóját, most kétezer forint körül alakul átlagosan az ára. Mégis vásárolják, mert sokan egészségesebbnek tartják az étolajnál. Oda kell figyelni arra, hogy ne tartsák túl ezeket a jószágokat, mert akkor megkeményedik a bőrük, a szalonnájuk. Vannak olyan sertéstartók, akik azért állítottak be egy-egy vietnámit, hogy a hússertések alacsonyabb zsírtermelését így egyenlítsék ki.

Szaszák Ádám elmondta, ő is hallott már arról, hogy főként Amerikában házi kedvenc is lett a csüngőhasú malac magas intelligenciája és taníthatósága miatt. Sokan bent tartják, mint nálunk a tengerimalacot. Mi itt még nem tartunk. A vietnámi malac akár kinti, akár benti, nagyon szeret játszani, mindegy neki, hogy használt cipőket, ócska ruhákat vagy régi magazinokat dobnak-e oda neki. Azt különösen szereti, ha a játékában elrejtve valamilyen étel található. A tenyésztők ugyanakkor nem játékból, hanem hasznossága miatt nevelik, majd dolgozzák fel.