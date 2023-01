Dr. Gyuricza Csaba rektor elmondta, örömmel tölti el, hogy korábban tett ígéreteit megvalósította, melyek szerint nem szűnik meg Szarvason a felsőoktatási képzés, a városban egyedi képzéseket indítanak a víz-, a vetőmag- és a halgazdálkodás területén, valamint jelentős beruházásokat valósítanak meg a helyi képzés-kutatás innováció fejlesztésére. A fentiekért cserébe csupán hallgatókat kért, akik szép számmal jelentkeznek is hozzájuk. Visszatérve a beruházásra kifejtette, a 800 millió forintból elkészült szarvasi fejlesztések országos jelentésűek, hiszen a mezőgazdasági vízgazdálkodást, illetve az ahhoz kapcsolódó háttér megteremtését is segíti a képzés, a kutatás, az innováció és a szakmaátadás területén. Ez pedig rendkívül nagy dolog manapság, a klímaváltozás időszakában, amikor a szélsőséges időjárási jelenségek nehézségeket okoznak a termelésben. Hozzátette, az agrárgazdasági kamarával együttműködve segítik és támogatják a gazdákat a kihívásokra való felkészülésben. Ugyanis a szárazság után jött az enyhe tél, aminek szintén következményei lesznek.

Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora

Fotós: Für Henrik

A rektor a képzéssel kapcsolatban elárulta, január végén gazdasági szereplőkkel közösen elindítják Szarvason az országban egyedülálló drónpilóta képzést, amire még éppen lehet jelentkezni. Végül hangsúlyozta, az említett képzés, és a most átadott beruházás is azt bizonyítja, hogy a MATE helye stabil a városban.

Dankó Béla országgyűlési képviselő kifejtette, a 800 milliós öntözésfejlesztési beruházással ismét bebizonyosodott, hogy Szarvason meg tud maradni az egyetemi képzés, aminek jövője is van, ráadásul fejlődőképes. Hozzátette, olyan területen léptek most előre, ami számít a helyi és az ország többi pontján élő gazdáknak is. Ráadásul egy olyan tudásbázis épült meg a beruházásnak köszönhetően, ahol megismerhetik a már gyakorló és leendő gazdálkodók a legújabb technológiákat, melyekkel segítséget kapnak ahhoz, hogy eredményesebbek legyenek. Végül elmondta, a beruházás, és az általa Szarvason induló képzések öregbítik a város hírnevét.

Dankó Béla, országgyűlési képviselő

Fotós: Für Henrik

Molnár Etele alpolgármester kiemelte, Szarvason már nagyon régóta folyik mezőgazdasági öntözéshez kapcsolódó képzés, amelynek alapjait még Tessedik Sámuel rakta le. Örömmel tölti el, hogy az oktatás megmaradt a városban, mindez összesen öt telephelyet érint, melyek felvirágoztatása és működése a legfontosabb számukra. Ugyanis ezek tartják helyben a diákokat, az oktatókat és a kutatókat is.

Molnár Etele, Szarvas alpolgármestere

Fotós: Für Henrik