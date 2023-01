Kozma Zoltán klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakértő elmondta, önmagunk lehetőségeit felmérve érdemes reális célokat kitűzni az új esztendőre. Tanácsos átgondolni, hogy a személyiségünk mire képes, hol vannak a határaink, a múltbeli tapasztalatokból kiindulva mik az elfogadható és kivitelezhető célok számunkra.

– Alapvetően a személyiségünk működésétől függ, mennyire tudjuk teljesíteni az újévi fogadalmakat; szerepet játszik a sikerben, mennyire érett a személyiségünk. Vannak kitartóbb, motiváltabb emberek, akik reálisabban ismerik önmaguk; nekik könnyebben megy a célok elérése. Ettől függetlenül bárki képes lehet tartani magát ahhoz, amit megfogalmazott – részletezte a szakember.

Hozzátette, a kisebb célokat könnyebb kivitelezni, kevesebb a kudarc lehetősége. Hangsúlyozta, fontos, hogy a célitűzések legyenek reálisak, konkrétak, adott esetben mérhetőek (például kilók, kilométerek), az eredmény pedig legyen vonzó. Érdemes dátumot kitűzni, amikorra szeretnénk teljesíteni a célt.

– Hasznos, ha partnert keresünk a megvalósításhoz. Az ember szociális, társas lény, az együttes erőfeszítés mindig járhatóbb út, mint a magányos „küzdelem”. Javaslom, ne egyedül menjünk edzőterembe, keressünk egy barátot, ismerőst, szomszédot a fogyókúrázáshoz, számoljunk be egymásnak a tapasztalatainkról, részeredményeinkről – sorolta.

A klinikai szakpszichológus hangsúlyozta, ha olyan komoly célt tűztünk ki magunk elé, mint a dohányzás abbahagyása, akkor érdemes segítő szakembert keresni, pszichológushoz, szociális munkáshoz fordulni. A függőségek elhagyása ugyanis nem mindig egyszerű, mindannyiunknak más-más a biokémiai működése is.

– Vannak, akik hajlamosabbak komoly függőséget megélni bizonyos szerekkel kapcsolatban. Ha újabb és újabb kudarc ér a leszokásnál, csökkenhet az önértékelésünk, az önbecsülésünk, nem jó olyan fogadalmat tenni, amiben kódolva van a kudarc – sorolta meglátásait. A szakember hozzáfűzte, ha egészségesebb életmódot, több mozgás beiktatását tűztük ki célul, egy idő után azt érezhetjük, ellustultunk. Érdemes ilyenkor is partnert keresni, sőt csapatsportot választani, amiből nem szállhatunk ki olyan könnyen, hiszen akkor a többiek szórakozását is elrontjuk. Nemcsak focizni, kondizni, kerékpározni, úszni is jobb lehet társaságban.

A szakpszichológus szerint a célkitűzéseknek csupán a 10-20 százaléka teljesül. Kozma Zoltán szerint az újévi fogadalmak nagy része azért nem teljesül, mert a háttérben irreális célok állnak.

– Az emberek nagy része tesz valamilyen fogadalmat, hiszen az új év lehetőséget ad az életük átgondolására, új célok megfogalmazására – emelte ki. Hozzátette, a fogadalmaknak nagyjából csak a 10-20 százaléka teljesül, mert sokan rövid időn belül szeretnének elérni nagy eredményt, és a célok megfogalmazása előtt nem gondolják át, hogy valójában mit szeretnének, mik a mélyebb vágyaik.

– Ez egyfajta önismereti folyamat – árulta el a szakpszichológus, hozzáfűzve, a testedzés kapcsán lehet például vágy a karcsúbbá válás, az elfogadás mások részéről, esetleg új kapcsolatokat kialakítása vagy a meglévők felpezsdítése. Ha önvizsgálatot tartunk, könnyebben megtaláljuk a motivációt és egyszerűbb lesz kivitelezni, elérni a célokat. Kozma Zoltán szerint a célkitűzés egyébként csak egy szimbólum, az a fontos, mit érzünk mélyebb szinten.

– Azt is érdemes figyelembe venni, mi esik jól, mire vagyunk képesek és mennyire fontos a kitartás, hiszen az eredmény nem azonnal jön – emelte ki.

Aláhúzta, érdemes kisebb, pozitív, szerethető célokat kitűzni, esetleg közösen, mások társaságában megvalósítható igényeket megfogalmazni, aminek kivitelezését a szociális kapcsolatok majd segítik, erősítik. Sportolásnál például észszerű lazábban kijelölni azokat a napokat, órákat, amikor jut idő és energia munka­ előtt vagy után mozogni, és ehhez partnereket találni.

A szakember szerint kezdésként kiváló lehet egy csapatsport, de hozzátette, a pandémia idején persze a helyzet más. Ez az időszak inkább az önismeret mélyítésére alkalmas, mintsem közös élményekre. Jelenleg óriási a bizonytalanság és a lelki terhelés, ezért ebben a speciális helyzetben még fontosabb reális célokat felállítani, a plusz erőfeszítéseket pedig csökkenteni. Azzal biztat, hogy generációnk a világjárvány után gazdagodhat, jobban átgondolhatja, mi fontos az életben és mi nem, előrelátóbb, tudatosabb lehet.

Kérdésemre, hogyan lehet a mélyen beivódott szokásokon változtatni, elmondta, kis léptekben érdemes haladni, az apróbb változtatásokat hónapokon keresztül gyakorolni, így lehet beépíteni a mindennapokba új szokást.