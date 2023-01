Január 21-én Ágnes köszönt be, ha ekkor felhős, borús az idő, akkor másnap, Szent Vince napján napos, enyhe idő várható, amiből a bőséges szőlőtermésre, jó minőségű borra következtettek. Január 25-én Pál zárja a havi jóslásokat: a hiedelmek szerint e nap időjárása kihat a termésre, a gazdaság kilátásaira.

Mindannyiukat megelőzi azonban Piroska, akinek névnapja január 18-ra esik. Régen úgy tisztelték meg Piroska napját, hogy nem dolgoztatták se a lovat, se a szarvasmarhát. Persze, mindehhez hozzájárult a zord téli időszak is. A régi megfigyelések szerint, „ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy.” Miként a 40 napos nyári jóslat „ha Medárd napján esik, 40 napig esik” sem jött be tavaly, úgy a téli fagyok is elkerültek eddig bennünket, és jelentős fagyokra nem számíthatunk a következő napokban sem.

Kelemen Mihály, a Csorvási Gazdák Zrt. igazgatósági elnöke kiemelte, az enyhe idő miatt problémát jelent a határban a kártevők, kórokozók jelenléte, pusztítása a levéltetvektől a mezei pocokig. Ugyanígy szaporodnak a gombák is.

– Sokan mondják, hogy a parasztembernek semmi sem teszik, de a tények is igazolják, hogy az elmaradt csapadék nagyban kihat a hozamra – hangsúlyozta Kelemen Mihály. – Míg területünkön 2020-ban 589,1 milliméter volt az éves csapadék, úgy 2021-ben 423,8, tavaly pedig csak 367,9 milliméter. A búza 7,5–8 tonna helyett átlagosan csak 3,5 tonnát adott, a napraforgó 3,3 helyett 1,4-et, a kukorica 9 helyett 1,5-öt hektáronként. A természet ebben az enyhe, hó- és fagymentes időben kinyílik, túlzott fejlődésnek indulnak a növények, és az esetleges februári, márciusi nagy fagyok jelentős károkat okozhatnak a táblákban. Most például már januárban is permetezni kellene a repcét a kórokozók ellen, és ez jelentős pluszköltséggel jár. Szóval, manapság a régi bölcsességekre nem hallgat a természet, az időjárás.