Érdekesség, hogy a vándorsólymok a városokba is szívesen ellátogatnak. Azokat a helyeket keresik, ahol sok a parlagi galamb. Békéscsabán, a református templomon, Orosházán pedig a víztornyon láttak többször is zsákmányra leső vándorsólymot. Voltak megfigyelések Szarvason, Hódmezővásárhelyen és más városokban is. Az ottani parlagi galamb állomány valóságos terített asztalt jelent számukra.

A vándorsólymok leginkább a hajnali, kora reggeli órákban vadásznak. Teszik ezt azért, mert ilyenkor a sasok még alszanak, s így kisebb az esély arra, hogy elorozzák tőlük a zsákmányukat. A vízimadarakon kívül rigókat és apró madarakat is gyakran elkapnak. Ezeket sokszor a levegőben fogyasztják el azért, hogy más ragadozók el ne vegyék tőlük - adta hírül a Körös-Maros Nemzeti Park.