Pár napja írtuk meg, hogy Barcelonából jelentkezett egy hintázós szájharmonikázós videóval a békéscsabai származású, külföldön is ismert zenész, a videót zenekara, a Jumping Matt and His Combo Instagram-oldalán osztotta meg.

Matyi ezek után vasárnap a tengerparton zenélt és ezt is megmutatta követőinek.