– A következő időszakra milyen célokat fogalmaztak meg?

– Fontos, hogy a megpróbáltatások idején is megszólítsuk azokat a fiatalokat, akiket érdekel a közélet, ezért a következő időszakban csapatépítő programokat szervezünk. A Békés vármegyei tisztújítás után el is kezdtünk azon gondolkozni, hogy érdekes és egyben hagyományőrző programot rakjunk össze a tagjainknak és a közösségünk iránt érdeklődőknek egyaránt. Aktuális eseményeinkről a közösségi oldalainkon fogunk tájékoztatást adni. Véleményem szerint a személyes találkozások jelentik a valódi közösségépítés alapjait, viszont emellett jelen kell lennünk a közösségi médiában is. Így figyelmet fordítunk az online tartalmakra, hogy minél több fiatalhoz eljussanak az üzeneteink.

– Hogyan lehet megszólítani a fiatalokat?

– A Fidelitas értékeket közvetít, és ezáltal egy közösséget fog össze. A hazaszeretet, a szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás, azt gondolom, hogy mind olyan hívószavak, amelyek a közösségünket leginkább jellemzik.

– Milyen témák, kérdések foglalkoztatják leginkább a fiatalokat?

– Mindennapokat érintő témák, meg persze az is a lényeges kérdések közé tartozik, hogy mit várhatunk a jövőtől. Szerintem hatással van a fiatalok jövőjére, hogy hogyan kezdhetik el az életüket. Óriási segítség, hogy a 25 év alattiaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, ráadásul az idei évtől a 30 év alatti nők is mentességet kapnak, akik gyermeket vállalnak. Ott van még a fiataloknak biztosított ingyenes KRESZ-vizsga, a nyelvvizsga-támogatás, a kedvező diákhitelek. Illetve az Erasmus-ösztöndíj is, amit a kormány akkor is ki fog fizetni, ha az Európai Bizottság igaztalanul elvenné a támogatást a magyar hallgatóktól.

– Jövőre európai uniós és önkormányzati választások is lesznek. Részt vesznek a kampányban? Mire igyekeznek felhívni a figyelmet?

– Meghatározónak számít az, hogy Magyarországot olyan emberek képviseljék, akik a magyar érdekeket tartják szem előtt. Ahol csak tudunk, részt veszünk a kampányban, hogy segítsük a közösségünk tagjait, mert mi egy összetartó közösség vagyunk.