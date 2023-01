Siklósi István polgármester köszöntő beszédében elmondta, amikor az önkormányzatnak azon kell gondolkodnia, hogy az energiaválság közepette miként tudja kifizetni, illetve kigazdálkodni a rezsiköltségeit, akkor nem tartották volna etikusnak, ha a városházán, a szokásos módon szervezték volna meg a programot.

– Megkeresésünkre az ipartestület szinte hihetetlen gyorsasággal és rugalmassággal intézte el, hogy minden rendelkezésre álljon, köszönet illeti az egyesületet mindezért – hangsúlyozta.

Kurilla Olivér, a Mezőberény és Körzete Iparosok és Vállalkozók Egyesülete elnöke és Siklósi István polgármester

Fotós: Bencsik Ádám

A polgármester a hagyományoknak megfelelően elsőként az előző évet elemezte.

– A 2022-es esztendő egy nagyon szép, sikeres, végig vihető évként kezdődött. Ez tulajdonképpen meg is valósult, de az utolsó negyedév az önkormányzatot is komolyan sújtotta, szembesülnünk kellett az energiaárak emelkedésével – tette hozzá. Szólt arról, hogy tavaly átadták a bölcsőde bővítését, a gyerekek és a pedagógusok birtokba vették a tornaszobát a Kodály úti óvodában, elkészült a piaccsarnok felújítása, mellette pavilon épült, és elindult egy belvizes program, ami még most is zajlik. A város négy pályázatot is nyert 2022 év vége felé, a szociális otthon energetikai korszerűsítésére és a Magyarvégesi óvoda bővítésére, illetve korszerűsítésére egyaránt támogatást kaptak, egészségügyi fejlesztés valósulhat meg a volt úttörőházban és egy Élhető település elnevezésű projektben szeretnék a Kossuth tér nyugati végét fejleszteni, valamit a Hosszú-tónál egy komolyabb beruházást megvalósítani. A polgármester kitért az őket sújtó nehézségekre és az idei tervekre is.