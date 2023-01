Kifejtette, a túlélők zöme betegen tért haza, sokan munkaképtelenné váltak, s a nyolcvanas évek végéig szót sem ejthettek megpróbáltatásaikról.

– Szinte parancsba adták nekik, hogy nem beszélhetnek, mert azzal maguknak, és ami még fájóbb családtagjaiknak árthatnak. Ők pedig hallgattak a félelmeik, a megaláztatásaik miatt, és hallgattak szeretetből, szeretteikért, gyermekeikért, szüleikért. S olyan is akadt, aki egyszerűen nem bírt beszélni arról, ami történt – folytatta a gondolatot. – A múltról mégis beszélnünk kell. Nem lehet és nem szabad egyszerűen a szőnyeg alá söpörni több dolog miatt sem. Egyrészt igazságot és elégtételt kell adnunk azoknak az embereknek, akik áldozatául estek a huszadik századik egy legbetegebb, hatásait ma is éreztető rendszerének. Fejet kell hajtanunk azok előtt, akik évekig szenvedtek távol a hazájuktól, az otthonuktól. Fejet kell hajtanunk azok előtt, akik idegen földben nyugszanak, és úgy haltak meg, hogy semmilyen bűnt nem követtek el, csak élni akartak, dolgozni és szeretni. Itt ebben a hazában, itt Magyarországon. S beszélnünk kell a tragikus eseményekről azért is, mert nagyon sokan nem tudnak arról, hogy mi is történt akkoriban. Nem tudják, hogy őrült elmék egész közösségeket, egész népcsoportokat tettek tönkre egyetlen elátkozott tollvonással. Beszélnünk kell a történtekről, mert a történelem könyvek évtizedekig egyáltalán nem vagy csak egy-egy bekezdésben számoltak be a malenkij robot szörnyűségeiről. S beszélnünk kell a fiataloknak a 78 évvel ezelőtti szörnyűségekről, mert azok, akik a digitális világban nőnek, nem érthetik meg az események súlyát. S nagyon fontos elmondani, hogy ez nem az ő hibájuk. Nekünk kell megismertetni őket az események átélőinek beszámolóival, a leírások alapján, személyes példákon keresztül kell be mutatnunk, hogy milyen volt elhagyni a deportáltaknak otthonaikat, családjaikat, milyen volt az utazás, milyenek voltak a körülmények a bányákban. S meg kell értetnünk mindenkivel, hogy a béke rajtunk is múlik. Hogy nem engedhetjük el senkinek a kezét, akit ártatlanul akarnak büntetni.