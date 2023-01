Február 11-én, szombaton a szalon egész csapata azért dolgozik, hogy segítse a Viharsarki koraszülöttmentő csapatát, a nap teljes bevételét az alapítvány számára ajánljuk fel – mondta el az akció kapcsán Recskiné Bunzel Lívia. A szalont vezető fodrászmester kiemelte, nagyon fontosnak tartják, hogy minden koraszülötthöz eljusson a megfelelő segítség, ennek támogatására hívták életre az akciót. Az említett szombaton negyven vendég frizuráját készítik majd el, akik személyre szabott tanácsadást és hajápolást is kapnak majd. A lehetőségre előzetesen regisztrálni szükséges.

Recskiné Bunzel Lívia kérdésünkre kiemelte, ő is édesanya, van egy kisfia, ezért is tartja fontosnak az alapítvány munkáját.

– Emellett személyes ismeretségünk, kötődésünk is van, hiszen egyik kolléganőnk férje maga is koraszülöttmentős – tette hozzá a szakember, aki szólt arról is, hogy minden évben szerveznek egy-egy jótékonysági kampányt.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed ismertette, a mentőautó működtetésével már 720 koraszülöttnek és beteg csecsemőnek tudtak segíteni.

– A jó lelkű, segíteni akaró embereknek, az adományozóknak és természetesen a koraszülöttmentő fantasztikus csapatának, önkénteseknek, szakembereknek, járművezetőknek köszönhetően a koraszülöttek és a csecsemők időben megkapják a legjobb ellátást, pont úgy mintha Budapesten vagy Szegeden élnének – hangsúlyozta az alapítvány elnöke. – Minden forintnak megvan a helye, minden támogatás rendkívül sokat jelent.