Sódarné Varga Gyöngyi polgármester elmondta, erre a fajta foglalkoztatásra lesz lehetőségük a folytatásban is.

– A seprűkészítést folytatjuk, a késztermékünknek piaca is van. A dohánytermelés szinte egész évben ad feladatot, a tavaszi ültetéstől a télen végzett csomózásig. A fóliánkban már zöldell az őszi fokhagyma - sorolta a település vezetője. A községben a közmunkásokkal nap mint nap lehet találkozni, a körletrendezésre nagy igény és szükség is van. Ürítik a kukákat, takarítanak, a közelmúltban – lakossági kérésre – telepítettek újabb padot a patika közelében – tette hozzá a városvezető.

A terv már elkészült, 2023 március 1-től, Magyarbánehegyesen 65 főnek biztosít az önkormányzat munkát. A mezőgazdaságban 36, a helyi sajátosságokra épülő programban (faipari, településfejlesztés, seprűkötés) 14 fő, a szociálisban 15 fő kap feladatokat.

Fotó: BMH