A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján Erdős Norbert országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, fontos számára, hogy a civil szervezetek a kisebb források bevonásával is hasznos eszközbeszerzésekkel képesek legyenek a helyi közösségeiket támogatni.

– Az alapítványi, az önkormányzati és az iskolai rendezvényeken is jól hasznosul a két trambulin, nem kell bérelni, hanem ingyenesen a gyerekek rendelkezésére bocsáthatják – tette hozzá a politikus.

Az alapítvány elnöke, Kabainé Cseresnyés Ágnes civil szervezetük kapcsán elmesélte, hogy Benkő Zoltánné és Bakiné Havasi Gabriella kezdeményezésére alakultak meg azzal a céllal, hogy támogassák az iskola diákjait.

A helyi vállalkozók, az önkormányzat és magánszemélyek, szülők támogatását is élvezik. A Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatain is sikerrel vesznek részt. Mindig egyeztetnek az iskolavezetéssel, mire van szükség. E pályázat a gyerekek szabadidős programjaihoz nyújt élményt. Ott vannak minden gyermekrendezvényen, ahol eddig is volt trambulin, de drága pénzen bérelték.

Nyemcsok János polgármester személyes, családi kötődését is felelevenítette. Példaértékűnek nevezte az alapítvány működését, hiszen a gyerekek boldogulását segítik tankönyvek, informatikai eszközök beszerzésével is. Az iskola igazgatója, Kunstár Hajnalka az együttműködésük sikerességéről szólt.

– Számukra is mindig a gyermekek az elsők, hogy legyen élményük. Mindig, mindet megtesznek értük. Támogatják a versenyeket, a művészeti iskolás diákjainkat. Eszközbeszerzéseik mellett emberileg is sokat segítenek nekünk – fűzte hozzá az igazgatónő.