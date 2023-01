Az elismerést Giricz Szilvia, a kórház ápolási igazgatója vette át, aki hangsúlyozta, az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek az ápolók gyakorlati oktatására.

– Ez a díj elismeri azt a szakmai munkát, ami hosszú ideje folyik az orosházi kórházban. A képzés elindítása és felfuttatása elődöm, Greksza Lászlóné nevéhez köthető, az elismerés évében, 2020-ban a gyakorlatvezető Kovácsné Héjja Etelka volt. Ők mindketten sokat dolgoztak ezért a sikerért. Természetes volt részemről, hogy ezt a példamutató munkát továbbra is megtartjuk és az időközben bekövetkezett jogszabályi és oktatási változásokat figyelembe véve fejlesztjük – emelte ki Giricz Szilvia.

Az ápolási igazgató hozzátette, az ápoló tanulók az elméleti és a gyakorlati alapokat a szakképzési centrumokban sajátítják el, a kórház pedig gyakorlati képzőhelyként a tényleges, betegágy melletti gyakorlatot szervezi és biztosítja.

– Az elmúlt két évben sok minden változott az ápolóképzésben, amit le kellett követni a kórházban is. Ezért új típusú szerződéseket kötöttünk és jelentősen átalakult, megújult a gyakorlati tematika is. Az viszont nem változott, hogy az általános ápoló képzésből gyakorlatra jelentkező tanulókat továbbra is szívesen fogadjuk és képezzük. Külön öröm, hogy többükkel munkaszerződést is kötünk a képzés alatt, vagy annak befejezése után, így ők már nálunk dolgoznak a betegágy mellett – zárta Giricz Szilvia.