Tarkovács István hangsúlyozta, a hagyományátadást ugyancsak nagyon fontos feladatnak tekintik. Ennek az elképzelésnek a jegyében a Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium négy diákja is részt vett Együd Imre gyakorlatioktatás-vezető koordinálása mellett a disznótorban.

– Ezt több szempontból is fontos – mondta az elnök. – Egyrészt, tagságunk többsége nem fiatal, így jól jöhet a segítség. Másrészt, a diákok tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek.

Szólt arról, hogy a Korona utcai óvodával is régi jó kapcsolatot ápolnak, az intézmény húszfős csoportja számára is szerveztek megvendégelést. Farsangi játékok, Hégely László citerajátéka és közös éneklés is színesítette a program ezen részén a palettát.