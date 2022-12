Babák Mihály először az elmúlt három év összegzésével kezdett és úgy fogalmazott, senkinek nem kívánja azokat a megpróbáltatásokat.

Mint mondta, röviddel a választások után beköszöntött a Covid-válság, ami megszüntette a normális életünket. Majd alig lett vége és jött a háborús válság, közben pedig egy migráns válságot is átéltünk. Hozzátette, ezek a megpróbáltatások főként kormányzati feladatot jelentettek, de úgy gondolja, sikeresen megvédték a nemzeti értékeket. Elmondta, a járványhelyzet alatti gazdasági visszaesés, majd pedig a gazdasági újraindítás iszonyú volt, nem csak a közművelődési intézmények és a városvezetés számára , hanem minden területen. Kiemelte, a város működését is különleges körülmények között kellett újraindítani.

– Ebben az évben következett még az aszály a rendkívüli klímaváltozás következményeként. Majd jött az energiaválság, amit mindannyian tapasztaltunk. Amit senki sem tud kivédeni, az az infláció, ami értékteleníti a munkánkat, a fizetésünket és a dolgozóink biztonságát is. Volt munkanélküliség, de a településünkön szerencsére senkit nem kellett a Covid-járvány okozta válság következményeként elbocsátani. Nem csak a gazdálkodásunkban, hanem a munkamódszereinkben is nagy változásokat hozott ez az időszak – ismertette a városvezető.

Úgy folytatta: voltak még ideológiák, amik támadólag hatottak, illetve felütötte a fejét a szankciós válság is, valamint visszatartották a helyreállítási alapot is. Hozzátette, hogy a jogállamiság kérdése is felvetődött, viszont, ahogy fogalmazott, Magyarország több mint ezer éve jogállam és úgy gondolja, nincs is mit szégyellni.

– Nagyon fontos téma volt a biztonság kérdése, minden tekintetben. Hiszen körülöttünk minden bizonytalanná vált. Ha a fizikális biztonságot, a közbiztonságot, illetve az ország védelmét nézzük, akkor ezt a helyzetet elég sikeresen el tudtuk viselni. Kaptunk hideget-meleget a határvédelem miatt is, aztán a Covid időszak alatt is. Az inflációnak nem tudjuk hol a vége, de a kormány tervei szerint 15 százalékos emelkedés várható még, tehát jóra nem számíthatunk. Ezt nem minden esetben tudjuk a bérekkel követni. Nyilvánvaló, hogy vannak bérintézkedések, de az mind kevés ahhoz, amit az infláció elvisz. Talán kevesebbre fogja futni az az összeg, amivel rendelkezünk, ezért ezután is nagyon meg kell fontolni, hogy mikor, mire, hogyan, miként költünk – fogalmazott a polgármester.

Babák Mihály ezután az oktatás kérdésére tért ki. Ahogy említette, vannak politikai típusú, bár nagyon fontos kérdések, mint például a gyermekek oktatása és biztonsága.

–Az oktatás a szülői háttér után a legfontosabb a gyermekeink jövőjét illetően. Mi, a magunk részéről igyekszünk biztosítani a családi biztonságot, illetve odafigyelünk a szociális gondoskodásra is. A közoktatásban dolgozók az elmúlt 30-40 évben nem kapták meg a méltó megbecsülést. A magunk részéről megpróbálunk megtenni mindent annak érdekében, hogy a szabályokat betartva, de ne essenek vissza a jövedelmek. Eddig erre futotta is és a testület is a támogatását adta – fogalmazott.

Ezután kitért a kulturális válságra. A polgármester hangsúlyozta, igyekeztek minél hamarabb nyitni a járvány miatti bezártság után, ezek azonban hagytak sebeket és nyomokat mindenki életében.

– A felsőoktatásban is hatalmas változások történtek, ami szintén nagy bizonytalanságot jelent, mert a gyermekeink jövőjéről lehet szó. Jelentős átalakulás indult, ami pozitív irányú. Tudomásul kell vennie a felsőoktatásban dolgozó értelmiségnek is, hogy szolgálata van, ahogy az alapfokú oktatásban, gimnáziumban dolgozóknak is – mondta el.