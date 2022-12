„Azt szoktuk mondani, hogy egy korszerű laptop külső-belső tisztításával minden egyes alkalommal egy évvel meg tudjuk hosszabbítani a laptop élettartamát. A technológiai fejlődés miatt ezt nyolc-tíz éves korig javasoljuk, felette már mi sem szívesen vállalunk készüléket, mert akkor már annyira elöregszik a sok hőhatástól, hogy elfáradnak benne az alkatrészek, a műanyag elemek elrepedhetnek, eltörhetnek. De addig nyugodt szívvel lehet őket használni, tehát érdemes karbantartani” – hangsúlyozta a Krajnyák Tamás, a Laptophardware.hu operatív vezetője.

Fontos lenne a rendszeres karbantartás, mégis sokan hanyagolják. Mindössze a válaszadók fele nyilatkozott arról, hogy abban az esetben is elviszik évente a laptopokat szervizbe, amennyiben nem érkezik rájuk panasz vagy nincsen velük nagyobb probléma. A résztvevők másik fele csak abban az esetben keresi fel a szakembereket, amikor már valamilyen érezhető probléma van. Ez ugyan azzal a következménnyel jár, hogy nem kell sokat költeni a szervizelésre, azonban súlyos terhet róhat a cégek költségvetésére, amikor újonnan kell beszerezni több készüléket.

„Az már a legtöbb ember számára természetes, hogy eljár rendszeresen szűrővizsgálatokra, vagy elviszi az autóját szerelőhöz, hogy megelőzze a nagyobb bajt. Pontosan ezt kellene tenni a laptopokkal is, ugyanis sokat lehet rajta spórolni, és az élettartamát is hosszabbá tenni. A cégek is felelősséggel tartoznak azért, hogy munkavállalóik számára olyan eszközöket biztosítsanak, amelyek hosszú ideig kifogástalanul működnek” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A válaszadók negyede egyébként arra hivatkozva hanyagolja a szervizek felkeresését, mert a munkavégzés során nem tudják napokig nélkülözni az eszközeiket. Erre remek megoldás lehet, ha a nyári vagy a téli szabadság során adják le a cégek a laptopokat karbantartásra.