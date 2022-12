Zelman Ferenc, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniójának az elnöke köszöntőjében arról a nyelv- és hagyományőrző törekvésekről beszélt, ami a házigazdák részéről példás. A szép komlósi szlovák tájszólás, a helyi szlovák színjátszás, a fóvúvószene, a szlovák gasztronómia olyan kincse ennek a szlovákok lakta településnek, amiből e napon minden résztvevő ízelítőt is kapott.

Klement János, a Komlósi Szlovákok Szervezetének az alelnöke vette át a díjat Fotós: Meleg Mariann

A szlovák önkormányzat 1998-ban alapította a Komlósi Szlovákokért díjat. Minden évben több, arra érdemes szervezet, vagy személy kaphatja. Az idei díjazott, a Komlósi Szlovákok Szervezete. Alelnökük, Klement János vette át az elismerést Zelman Ferenctől.

Ugyanezt a díjat 2019-ben a szlovák zeneszerzőnek, Adam Hudecnek ítélték, ő is most vette át az elismerést. Számos kötődése van Békés megyéhez, Tótkomlóshoz (írt zeneművet a komlósi fúvószenekarnak; idén, az Országos Szlovák Önkormányzat által szervezett Magyarországi Szlovákok Napján, Szarvason mutatta be a komlósi zenekar Adam Hudec darabját, a Magyarországi szlovákok című művét).

Adam Hudec szlovák zeneszerző vette át Zelman Ferenctől az elismerést Fotós: Meleg Mariann

A komlósi szlovákok meghívását elfogadta Nagylak delegációja, az ottani fúvószenekar is műsort adott a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar mellett.

Szlovák festők képeiből mini tárlatot állítottak össze Fotós: Meleg Mariann

A nemzetiségi nap társszervezőjeként, a Nagybánhegyesi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, elhozta azokat a festményeket, amelyek náluk, egy nyári alkotótáborban készültek. A nagybánhegyesiek meghívására érkeztek szlovákiai alkotók, munkáikat pedig a vendéglátóik vándortárlaton mutatják be.

Szombaton ez a kiállítási anyag, valamint a komlósi fúvósok Nagylakon mutatkoznak be.