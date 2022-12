A Hudák család kéziszövő és varróműhelyének legnagyobb termét uralja a pazar ruhaköltemény. Hol máshol, természetesen itt találtuk az ország ruhájának a megálmodóját, alkotóját, a mindenre is aprólékos odafigyeléssel ügyelő Hudák Marian Mesterremek-díjas viseletkészítőt.

– A napi feladatok mellett, egy baráti társalgás során, Lánczi Ildikóval, a szabadkígyósi Wenckheim major kulturális vezetőjével arról beszélgettünk, hogy a mi kis országunknak van már tortája és sok egyéb, a nemzeti hovatartozást erősítő szimbóluma. De mikor készül el az ország ruhája? - no, ezt a gondolatmenetet követve több tervet készítettem. Végül a döntésemben az motivált, hogy a történelmi ékítményekkel díszített ruha lesz az, ami országunk méltó hírvivője lehet, hiszen magán viseli históriánk számos korszakát. Amióta kitettem az első fotókat a készülő ruháról, özönlenek a kérdések: mikor lesz kész? Van még feladat bőven – mutatta meg alkotója a látványos női ruhadarabot, aminek az alapanyaga francia bársony (600gr/négyzetméter súlyú).

– A ruha színe az érett búzamezőt szimbolizálja. Szabása magyar nemesi vonalvezetésű, ejtett válla a lágyságot, a nőiességet hangsúlyozza. Az indás-leveles virágos motívummal a megszámlálhatatlan értéket, az összefonódást, a kapcsolatokat szimbolizálom. A ruha bélése vörös. Vörös, mint a vér, a forradalom, a szerelem.

Monumentális, pompás, fenséges, egyedi... ezek a szavak jutnak a ruha láttán eszünkbe. És valóban, az alkotónak ez is volt a szándéka: az ország ruhája legyen egyszeri és megismételhetetlen: – Valójában az öröm inspirál. Mert az alkotás öröm, értéket képvisel. Öröm a szemnek és a léleknek is, szebbé varázsolja az életünket és abban bízok, hogy ez másokat is ösztönöz majd alkotásra, közösségi összefogásra.

Most, amikor ennyi nehézség súlyt mindenkit, kifejezetten fontos, hogy visszataláljunk egymáshoz, és ne egyedül álljunk a világban, hanem szorosan fogjuk egymás kezét – fogalmazta meg motivációját Hudák Mariann. Az ország ruhájának az egyediségét azzal is hangsúlyozza készítője, hogy a történelmi múlt megörökítéséhez modern korunk technikáját hívta segítségül (és a Hudák család minden tagjának a közreműködését).

– Szublimálással, vagyis számítógéppel oldjuk meg a minták, a 64 vármegye címerének az alapanyagra nyomását. Ebben testvérem, Hudák Csaba a segítségem. Számíthatok a Békéscsabai Népi Díszítőművész Szakkör tagjaira a kézi gobelin hímzésnél és természetesen édesanyámra, aki a zsinórozást végzi – tette hozzá az alkotó. – A kihímzett gobelin címereket végig futtatjuk a ruha-uszály teljes hosszán. Zsinórmotívumokkal kapcsoljuk össze őket, hogy egy szép egységet alkosson a végeredmény – magyarázta Mariann.

Mariann és édesanyja, Julika a tervezés, a varrás, a díszítés, egy szóval, az alkotás minden pillanatát örömmel végzi.

S ha már egyediségről, egyszeri és megismételhetetlen alkotásról beszélünk, akkor végezzünk egy kis számítást: mi s mennyi? A motívumok 1950 méternyi paszomány zsinórból készülnek, amikkel egésszé válik a ruha-címer-zsinór egysége.

Az uszály 6,4 méter hosszú, ezzel is utalva a 64 vármegyére. Középen egy intenzív, tündöklő díszítményfolyam a Dunát szimbolizálja és e köré kerülnek a gobelin hímzéssel készült történelmi ékítmények, a 64 vármegye (1881-1920) kihímzett címerei. A ruha 38 méternyi bársonyból készült, ugyanennyi, szintén 38 méter vörös vászon a bélése, alatta tengernyi méter vörös fodor és tüll tartja a szoknyát.

A francia bársony súlya csaknem 35 kilogramm. A vörös vászon bélésé 16 kiló. A megszámlálhatatlan méter alsó fodros vörös selyemszoknyák és tüllök mennyisége 4 kilogramm, a tündöklő ékítményeké 7,5 kiló. De ez a lista még nem teljes!

S hogy mennyi forint- és mennyi munkaóra-befektetés van már az alkotó mögött? – Kimondani is sok lenne.

Ám ilyen s ennyire egyedi projekt egyszer adatik meg az ember életében. A családommal minden áldozatot meghozunk érte. Nagyon reménykedünk abban, hogy az ország ruhája ha elkészül, elindulhat országos hódító útjára. Ez a ruha nem viselhető mérete, súlya miatt. De meg- és bemutatható bárhol a világban, szimbolizálva magyarságunkat, összetartozásunkat. Az ország ruhája elsőként Békés megyében lesz látható, majd világ körüli útra indítjuk. Érdeklődők már jelentkeztek, érkeznek a felkérések, sok helyen kíváncsiak e páratlan szépségű és egyedi ruhakölteményre.