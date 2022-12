Hosszú évek óta balesetmentesen közlekedő autóbusz-vezetőit jutalmazta a Volánbusz a közelmúltban. Békés megyében a vállalat hat munkatársa a kitüntetés 1 millió kilométeres, öten 1 millió 250 ezer kilométeres, négyen pedig 1 millió 500 ezer kilométeres fokozatát érték el, míg két autóbusz-vezető, Arany István és Szabó Csaba már 1 millió 750 ezer kilométert teljesített balesetmentesen. Nekik ebből az alkalomból személyesen gratulált Pardi Ildikó rendőr alezredes, a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára – írták a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Információs Portál Facebook-oldalon.

– Jövőre lesz, hogy 28 éve űzöm a hivatásomat, szeretem a munkámat. 1983-ban autóbusz-szerelőnek jöttem a Volánbusz jogelődjéhez, de hamar kiderült, hogy inkább az autóbusz-vezetői hivatás az én pályám – fogalmazott Arany István, akit a sors is autóbuszsofőrnek szánt. – Ez a munka a felelősségről szól, ezért a legfontosabb a biztonság, hiszen a hátunk mögött ülő utasokat is hazavárják. Jelenleg az Orosháza-Pécs járaton igyekszem mindenkit biztonságosan hazajuttatni. Ehhez viszont roppant nagy türelemre, gyakorlatra és rutinra van szükség. A közlekedési szabályok betartása és a toleráns magatartás nélkülözhetetlen az utakon, és persze szerencsére is szükség van ahhoz, hogy elkerüljük a baleseteket. Ha mégis rendkívüli helyzetbe kerülünk, fontos a higgadt és fegyelmezett magatartás és a körültekintő figyelem. Volt már arra példa, hogy egy-egy komolyabb helyzetben sikerült elkerülni egy balesetet azzal, hogy figyelemmel kísértem a másik közlekedő dinamikáját, reakcióját.

– Erre van egy példám is – folytatta Arany István. – Mondják, hogy a gyakorlat teszi a mestert – ez a vezetésre különösen igaz. Előfordult olyan, hogy többször egymás után hasonló közlekedési incidensben találtam magam. Ilyen volt, amikor a napokban sikerült elkerülni egy ütközést. Egy személyautóval közlekedő illető nem látta vagy nem figyelte az útburkolati jelzést, óvatlanul átjött az én sávomba. Talán még most sem tudja, hogy ha nem veszem észre, nem látom a mozdulatait, akkor nagyobb baj is lehetett volna. Célszerű a defenzív vezetés előnyeit megismerni és alkalmazni. Mindennek az alapja azonban a közlekedési szabályok betartása és a folyamatos koncentráció, a figyelem. A munkabeosztásom szerencsére lehetőséget ad arra, hogy biztosítsa a megfelelő pihenést, hiszen a pillanatok tört része alatt történhet bármi, amikor a gyors reakció lehet a megoldás.

– 1992-től vagyok a társaságnál, először Szegeden dolgoztam, majd átkerültem Békéscsabára. Jelenleg a Békéscsaba–Miskolc viszonylaton járok – magyarázta Szabó Csaba, aki szerint ne idegeskedjünk az utakon, hiszen türelmesnek lenni is pont annyi energiába kerül. – Nekem elsősorban a biztonság a legfontosabb az utakon. A mai felgyorsult világban a közlekedés is gyorsabb lett, ezért türelmes magatartásra, előzékenységre intenék mindenkit. A figyelmünk soha ne lankadjon, mindig legyünk készen egy váratlan helyzetre.

A közlekedési ritmust is célszerű felvenni, de mindezt a legnagyobb körültekintéssel, ugyanis rengeteg feszült és kapkodó vezető van, akikre szintén fokozottan kell ügyelni. Aktuális lehet egy példa a defenzív vezetés fontosságára és a jelenlegi időjárási viszonyokra: egy ízben az M30-as autópályán haladt rendkívül ködös időben, utasokkal teli autóbusszal, amikor előttük váratlanul egymás után fékeztek a járművek. Annak érdekében, hogy ne tarolja le az előttem állókat, egy hirtelen döntéssel jobbra húzta a kormányt, és az ott lévő pihenőparkolóban sikerült biztonságban megállnia. Ezzel a manőverrel megakadályozta azt, hogy ő is beleszaladjon egy tömeges karambolba. A rutin mellett a gyors döntésen sok múlt, hiszen a másodpercek tört része alatt kellett átlátni a megoldási lehetőséget.

– Az ilyen esetek ellenére is szeretek vezetni, nekem a vezetés kikapcsolódás, sőt, feltöltődés. A munkámon kívül is sokat vezetek. Úgy vélem, hogy a közlekedési szabályok betartása mellett a jó reflex is számít. Nem vagyunk egyformák, mindenkinek van egy kialakult vezetési stílusa, habitusa, ami nem mindig mintaszerű, de ha egymásra figyelünk, hiszem, hogy kevesebb lesz a baleset – mondta Szabó Csaba.

Több Békés megyei autóbusz-vezetőt jutalmaztak

1 millió 500 ezer kilométert vezetett balesetmentesen Szabó Gyula Róbert, Gyarmati István és Katernák Balázs. A kitüntetés 1 millió 250 ezer kilométeres fokozatát kapta Zemencsik Imre, Tóth Attila, Kardos Zoltán és Harascsák Zsigmond. 1 millió balesetmentesen levezetett kilométert tudhat maga mögött Pákozdi Károly István, Németh Tibor, Lele Zoltán, Fejes Viktor József és Berczi Zoltán – tették közzé a Békés megyei rendőrség közösségi oldalán.