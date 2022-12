Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, a mindennapi életet, életminőséget befolyásolja, milyen utakon gyalogolnak idősek és fiatalok, hol tolják a szülők a babakocsit.

– Minél gazdagabb egy település infrastruktúrája, annál nagyobb a vagyona is, ugyanakkor ez több terhet is ró az önkormányzatra a karbantartás, a felújítás miatt. Kétegyháza mindig jól pályázik, nemrég kerékpárutat adtunk át, most olyan gyalogosutakat, amelyeken keresztül könnyebb elérni a főbb közösségi közlekedési útvonalakat, csomópontokat. A kisebb fejlesztésekkel, beruházásokkal is egyre élhetőbb, otthonosabb a nagyközség – tette hozzá Herczeg Tamás, hangsúlyozva, a munkálatokat helyi vállalkozó végezte el.