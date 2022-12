Óriás télapó, szarvas és megannyi apró, fényesen világító, a decemberi ünnepkörhöz kapcsolódó figura és egyéb dísz jelzi, itt bizony olyan emberek élnek, akik nem csak a maguk, de kisebb közösségük, környezetük öröméért is hoznak áldozatot. Mert valljuk be, az adventi időszak alatt a sok, pazarul megvilágított fényfüzér a villanyszámlában plusz kiadásként megjelenik. Ezért is szerényebb az idei házdekoráció, ám az átlagtól még így is eltér, sőt!

– Ez a mi szülői házunk. Hárman vagyunk testvérek, itt nőttünk fel. Édesapánk mindig igyekezett beszerezni a karácsonyi várakozás időszakában a meglepetéseket, régen nehezebb volt, napjainkban már óriási a kínálat. Mi kirepültünk, ám a vágy a szépre mindannyiunkban megmaradt - sorolta a közelben élő lányuk, Borkó Ildikó, aki szabadidejében, ha érkeznek sötétedés után látogatók, a gyerekeknek a kaput is kinyitja, lássák közelről a díszítést.

A battonyaiak csodájára járnak, a gyerekek is nagyon élvezik, értékelik a látványt a Puskin utcában.

Elárulta, amikor szülei a háztetőre szántak fényeket, ácsok segítségét kérték. Öt darab, 150 méteres fénydekorációtól még a messzebb élők is látják a fények szépségét.

Lehetne még fokozni a látványt, ám ahogy vendéglátónk jelezte, idén kicsit szerényebb a díszvilágítás, amit édesapjuk sötétedéskor felkapcsol és másnap reggel kihunynak a fények.