Komáromi Zoltán igazgatóhelyettes elmondta, hogy az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikusok – vagyis a rendszergazdák – képzésénél jelentősen át kell alakítani az informatikai hálózatot, szét kell szedni, majd újra össze kell rakni, amelyre egy megszokott szaktanteremben nem lenne lehetőség. A különleges helyiségben viszont megteremtettek minden, ehhez szükséges feltételt. A kialakításban az intézmény szakemberei, tanulói is szerepet vállaltak.

A munka során sok segítséget kaptak a Carlo Quality Biztonságtechnika Kft.-től szakmai területen és eszközökben egyaránt. Takács Sándor, a békéscsabai cég ügyvezetője hozzátette, az informatika megkerülhetetlen a biztonságtechnikában is, alkalmaznak hálózatépítőket, szoftverüzemeltetőket, programozókat is. Azért döntöttek a középiskola támogatása mellett, mert fontosnak ítélik a megfelelő szakemberek képzését, neki pedig lényeges volt az is, hogy alma materét segíthette.

Nyílt napot is tartottak pénteken a középiskolában, amelyen bemutatkoztak az intézmény partnercégei, így a MÁV és a Volánbusz. Kiss Mihály, a BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója kiemelte, hogy nem szakmát, hanem életutat kínálnak a fiataloknak.