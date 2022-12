Fodor Mihály, a Kornélia étterem üzletvezetője elmondta, hogy most 600 adag székelykáposztával, 300 kilogramm mandarinnal, 200 kilogramm kenyérrel, illetve rengeteg szaloncukorral várták a nehéz sorsúakat, akik a székelykáposztát akár el is vihették, de helyben is elfogyaszthatták. Kiemelte, hogy nemcsak egy-egy tál ételt biztosítottak, hanem akár több adaggal is ellátták a rászorulókat.

Bangó Csaba, a Linamar Hungary Zrt. egyik békéscsabai gyárának igazgatója hozzátette, hogy mivel egy tradicionális ételosztásról van szó, a nehéz sorsúak számítottak is erre a lehetőségre, a tapasztalata szerint most is örömmel fogadták, hiszen ez komoly segítséget jelent számukra karácsonyt megelőzően. A rászorulókat a városban jelen lévő szociális hálón keresztül értesítették a helyszínről és a pontos időpontról.

Hangsúlyozta: a cég fontosnak ítéli a társadalmi felelősségvállalást, nemcsak a dolgozókra gondol, hanem azokra is, akik valamilyen oknál fogva az átlag alatti színvonalon élik a mindennapokat. Amellett, hogy advent idején ételt osztanak – amely munkába bekapcsolódtak a PPM Divízió vezetői is –, más jótékonysági akciókat is szerveznek: Mikulás apropóján például csomagot osztottak a családok átmeneti otthonában és a békéscsabai kórház gyermekosztályán.