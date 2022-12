Mint Facebook-oldalán Polgár Zoltán presbiter írta, a régi, hetven év körüli szőlőtőkék elöregedtek, ezért Molnár Máté vezető lelkésszel közösen a presbitérium elé terjesztették, hogy cseréljék a kiváló hangulatot biztosító növényeket.

Múlt héten dr. Püski János és Hégely László presbiterek vezetésével kiemelték a helyükről azokat, a földet felszántották, boronálták, és kifúrták a lyukakat. Most pedig 120 új szőlőtőke került a korábbiak helyére, és hamarosan tizenegy új szilvafát is elültetnek majd. A csütörtöki munkát segítette dr. Püski János és Hégely László mellett Gellénné Körözsi Eszter tanárnő is.