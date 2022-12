Kádasné Öreg Julianna, a szociális szolgáltató központ igazgatója köszöntőjében elmondta, a hétfői ünnepség a békési advent zárórendezvényeként valósult meg. A szakember emlékeztetett arra, hogy a városban az advent négy vasárnapján együtt hangolódhattak az év egyik legszebb ünnepére, hétfőn pedig az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan száz rászoruló családot, illetve háztartást támogattak egy-egy élelmiszercsomaggal. Az igazgató kitért arra, hogy a délelőtt folyamán a hajléktalanszállón is megtartották a hagyományos ünnepséget, ahol ötven hasonló csomagot osztottak ki. Kádasné Öreg Julianna nagyon fontosnak nevezte, hogy a várost és az intézményt is elért nehézségek ellenére is megtartották a programokat és az ajándékozást. – Az ünnep fénye mindenkinek kijárt – hangsúlyozta a szociális szakember.

Kálmán Tibor polgármester elmondta, bízik benne, hogy mindenki megtalálja azokat a szép pillanatokat barátai, szerettei, rokonai körében, amelyek segítenek továbblépni a mindennapokban.

– Mi is igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy segítsünk; mindent megteszünk azért, hogy támogassuk azokat, akik nehéz helyzetbe kerültek – tette hozzá. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a száz csomag, amelyet hétfőn kiosztottak, hasznos lesz az ünnepek alatt, segíti az ünnepi készülődést és akár a mindennapokat.

Mint mondta, azért dolgoznak, hogy a város jövőre még inkább előrelépjen, majd kiemelte azt a kimagasló színvonalú munkát, amelyet a szociális szolgáltató munkatársai végeznek. Ennek kapcsán kitért arra, hogy a szakemberek mindig ott vannak, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre.

Kádasné Öreg Julianna kérdésünkre elmondta, a csomagokba tea, müzli, narancs, rizs, szörp, löncshús, bolognai por, szaloncukor, zöldborsó konzerv, savanyú káposzta, tészta, lencse, leveskocka, tej és mosópor egyaránt került, és hasonló tartalmú ajándékot adtak át a hajléktalanszállón is.