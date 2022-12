Zahorecz Pál evangélikus lelkész elmondta, advent harmadik vasárnapja alapból speciális, hiszen ilyenkor nem lila, hanem rózsaszín gyertyát gyújtunk meg, ami az örömöt szimbolizálja. Emellett különlegessége Szarvason ennek a napnak még az is, hogy megérkezik Gödöllőről a béke lángja, amelynek idén még fontosabb szerepe van, mint a korábbi években. Érvényes ez az egész világra, éppen ezért igei gondolataiban is azt hangsúlyozta, hogy mennyire jó, amikor az öröm és a béke együtt jár. Véleménye szerint a szarvasiaknak egy rendkívül szép szimbólum az évről évre hozzájuk érkező béke lángja, már csak azért is, mert a településen több nemzetiség él együtt, békességben, a történelmi Magyarország középpontjának közvetlen közelében.

Megérkezett Závoda Ferenc a béke lángjával

Az evangélikus lelkész elárulta, immár hatodik éve mindig azt kéri, hogy a harmadik vasárnapi gyertyagyújtáson mondhassa el gondolatait. Egyrészt azért, mert az öröm közel áll hozzá, másrészt azért, mert Bécsbe érkezik a betlehemi láng, ahonnan cserkészek hozzák el Gödöllőre, majd onnan jön Szarvasra. Ő maga pedig szintén cserkész tiszt, amiért még közelebb áll hozzá ez az esemény.

A jelenlévőknek a Szarvasi Férfikórus kedveskedett adventi énekekkel a béke lángjára várakozva, miközben Csasztvan András, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója üdvözölt mindenkit. Elmondta, a kórus Gombkötő János vezetésével működik közre az ünnepi műsorban, amelynek helyszínére az ünnepi gondolatok után Závoda Ferenc, a Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület elnöke hozza el a betlehemi lángot.

Zahorecz Pál, Farkas Tamás helyi képviselő és Babák Mihály

Babák Mihály polgármester kifejtette, öröm számára az, hogy újra együtt lehetnek a szarvasiak a város adventi koszorúja körül, ezüstvasárnapon pedig a Betlehemi láng is megérkezik hozzájuk, aminek komoly jelentősége van. Hiszen mindannyian vágyunk arra, hogy a lelkünkben béke és szeretet legyen, ami mellett fontos még az egészség és a nyugalom is. Ezek ugyanis a legfontosabbak az életünkben, minden más dolgot már könnyebben meg tudunk oldani. Kiemelte, Szarvasnak idén is van miért örülni, mivel a napokban nyertek el újabb pályázati forrásokat, melyekből többek között az Alkotmány utcai utat újítják fel, parkolókat építenek, illetve az inkubátorházra is kaptak támogatást. Ez pedig még inkább megerősíti, hogy számukra van jövő.

A polgármester beszéde után megérkezett Závoda Ferenc a béke lángjával, amivel meggyújtották a rózsaszín gyertyát, illetve a jelenlévők is vihettek belőle otthonukba egy-egy mécsesre átadva.